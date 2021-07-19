Власти решили контролировать разговоры по мобильному: установят специальное оборудование

Вскоре всех операторов мобильной связи в Украине могут обязать установить спецоборудование на их сети. Такое нововведение поможет защитить граждан от преследований, а также незаконного наблюдения со стороны государства-агрессора России. Приказ Государственной службы спецсвязи и защиты информации по этому поводу уже готов.





Для чего нужно оборудование, которое будет фильтровать трафик абонентов?

Попытка ввести фильтрацию трафика и мониторинг мобильных устройств в Украине делается уже не впервые. Однако предыдущая инициатива была негативно воспринята украинским Минюстом, и в результате заблокирована. Для чего же нужны системы мониторинга, и как они смогут защитить граждан?

Сейчас вмешаться в сеть любого мобильного оператора страны и определить местоположение гражданина можно без каких-либо препятствий. Такая ситуация очень опасна как для самого человека, так и для его личного имущества.

Только в 2017 году было совершено три преступления, в которых жертв находили именно с помощью мобильных сетей. В частности речь идет и о резонансном убийстве шпиона Максима Шаповала. Попытки совершения преступлений по такой схеме продолжаются до сих пор.

Когда вступят в силу новые правила?

Учитывая отношения с соседней Россией и имеющийся военный конфликт, оставить граждан беззащитными перед агрессором украинская власть просто не имеет права. Поэтому администрация Госспецсвязи, непосредственно осуществляющая техрегулирование области телекоммуникаций, на этот раз стремится довести постановление о мониторинге до стадии выполнения.

Сейчас проект закона «Об утверждении технических требований к сетям мобильной связи Украины и технических средств телекоммуникаций для мониторинга и фильтрации трафика» доступен к просмотру и обсуждению на официальном сайте Госспецсвязи. Ведомство на данном этапе принимает и рассматривает все предложения, или комментарии к документу. После этого постановление будет передано на согласование других центральных органов исполнительной власти страны.

Сколько будет стоить мобильным операторам реализация постановления Госспецсвязи?

Конечно, для отечественных компаний мобильной связи приобретение и установка нового оборудования, не говоря уж о программном обеспечении, обойдется недешево. Конкретная цена будет зависеть от оборудования, которым операторы пользуются сейчас.

Однако инициаторы проекта намерены доказать украинским компаниям связи важность ограничения доступа к геолокации их клиентов. Ведь таким образом удастся спасти десятки, а может и сотни граждан, которые ежегодно становятся жертвами преследований.