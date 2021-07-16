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В Україні підвищать пенсії: хто отримає найбільше

16.07.2021
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До кінця 2021 року в Україні кілька разів підвищать пенсії деяким категоріям пенсіонерів, про це повідомляє Пенсійний фонд країни.


З липня в Україні зріс прожитковий мінімум для працездатного населення, що призведе до зростання мінімальної пенсії за віком та доплату за понаднормовий стаж. Також з 1 липня всім пенсіонерам, чиї виплати не були перераховані у 2021 році, доплатять 100 гривень.

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У жовтні отримають доплати пенсіонери старшого віку – 400 гривень передбачено особам у віці 75-80 років, а мінімальна пенсія зросте для них на 100 гривень до 2500 гривень.

У грудні в Україні виросте прожитковий мінімум і мінімальна зарплата, що збільшить мінімальну пенсію до 2600 гривень для пенсіонерів старше 65 років.

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16.07.2021
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