В Україні підвищать пенсії: хто отримає найбільше

До кінця 2021 року в Україні кілька разів підвищать пенсії деяким категоріям пенсіонерів, про це повідомляє Пенсійний фонд країни.





З липня в Україні зріс прожитковий мінімум для працездатного населення, що призведе до зростання мінімальної пенсії за віком та доплату за понаднормовий стаж. Також з 1 липня всім пенсіонерам, чиї виплати не були перераховані у 2021 році, доплатять 100 гривень.

У жовтні отримають доплати пенсіонери старшого віку – 400 гривень передбачено особам у віці 75-80 років, а мінімальна пенсія зросте для них на 100 гривень до 2500 гривень.

У грудні в Україні виросте прожитковий мінімум і мінімальна зарплата, що збільшить мінімальну пенсію до 2600 гривень для пенсіонерів старше 65 років.