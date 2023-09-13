Выгодные тарифы на услуги эквайринга от ПриватБанка

ПриватБанк предлагает украинскому бизнесу несколько видов платежного эквайринга, в том числе QR-код для оплаты и NFC-метку. Независимо от типа эквайринга, выгода от такого способа приема платежей очевидна.

Оплата платежей через телефон

Выгодные тарифы на эквайринг в банках, в частности, в ПриватБанке действуют и при подключении платежного терминала в телефоне. Для этого нужно установить в смартфоне специальный софт от ПриватБанка, превратив таким образом свой телефон в POS-терминал.

Чтобы начать принимать платежи через мобильное приложение “Терминал”, зарегистрируйте личный кабинет: укажите номер телефона, ФИО, вид деятельности магазина, адрес магазина и его название, код ЕГРПОУ или ИНН, номер счета, на который будут зачисляться все деньги.

Оплата через “Терминал” осуществляется стандартным способом: указываете в приложении сумму покупку или услуги, покупатель прикладывает к вашему телефону свою банковскую карту или девайс. Зашифрованные данные передаются в банк. Об успешной транзакции уведомит звуковой сигнал. Клиент может получить чек на электронную почту или в любой из выбранных мессенджеров.

Как подключить QR-код для оплаты

Чтобы сформировать QR код для оплаты через ПриватБанк откройте приложение “Приват24 для бизнеса”. В меню “Услуги” выберите “Платежи по QR-коду”. Заполните данные о компании, закажите размер плаката, на котором будет напечатан ваш QR-код и введите email, на который банк пришлет письмо с плакатом. Распечатайте полученный плакат и повесьте его в своем магазине так, чтобы покупатели имели к нему свободный доступ. Помните, что оплачивать покупки через QR-код смогут только клиенты ПриватБанка.

Комиссия за эквайринг

Тарифы на услуги эквайринга от ПриватБанка состоят из двух частей: плата за обслуживание и комиссия по платежам. Первый параметр вариативный. Абонентская плата взимается только при использовании банковского оборудования (стационарного POS терминала) и составляет ежемесячно 400 грн. Во всех остальных видах эквайринга абонплата отсутствует.

Комиссия за услуги эквайринга в ПриватБанке строго фиксированная. 1,3% для платежей по POS-терминалу, QR-коду, NFC-метке или через приложение “Терминал” и 1,5% — действует для сервиса LiqPay.

Выгодные тарифы на услуги эквайринга — это еще одно преимущество такого платежного решения. Выгода очевидна как для владельцев малого и среднего бизнеса, так и для их клиентов или покупателей.