Изготовление баннеров от профессионалов Turboprint

В информационной и рекламной сферах изготовление баннеров в Киеве уже давно заняла лидирующую позицию. Для успешной рекламной компании каждый предприниматель или компания рассматривают различные возможные варианты, оценивая их эффективность и доступность. И, как показывает практика, именно широкоформатная баннерная печать является оптимальным по всем критериям решением.





Особенности и преимущества баннерной печати

Баннер представляет собой специальное полотно, на которое при помощи печатного принтера наносится графическое изображение. Данный вид широкоформатной печати может использоваться для решения следующих функциональных задач:

Целевая реклама услуг или товаров;

Систематическое информирование клиентов о различных выгодных предложениях, бонусной программе;

Создание «правильного» имиджа фирмы;

Печать баннеров для фотозоны, в качестве декоративного элемента для различных мероприятий.

Печать на баннерной сетке станет оптимальным решением для наружной рекламы. Этот вариант подходит для изготовления огромного плаката, который при необходимости сможет закрыть половину большого здания. Сетка имеет малый вес, практически не создает «парусного» эффекта, поскольку воздух свободно проходит через нее. Материал проходит обработку специальными растворами для повышения стойкости к различным загрязнителям и ветровым нагрузкам, отлично воспринимает цвета. Заказчик сам выбирает качество изображения, которое и влияет на четкость.

Печать на баннерной ткани подходит для изготовления билбордов, плакатов, афиш. Этот вариант отличается более сложными характеристиками, имеет высокопрочную основу и гибкий наполнитель. Материал подходит для создания, как наружных, так и внутренних конструкций. Единственное ограничение – площадь баннера должна быть не более 100 м². Плотность ткани выбирают в зависимости от эксплуатационных условий.

Где заказать недорого печать баннеров в Киеве?

Используя передовые технологии, качественные материалы и ваши креативные идеи, наша компания изготовит баннеры любого формата. Наши изделия устойчивы к атмосферным осадкам, не боятся коррозии, прочны и износоустойчивы. Сотрудничая напрямую с производителями материалов, на печать баннеров мы можем предложить наиболее доступную стоимость, без завышенных посреднических наценок, которая никак не отражается на качественных характеристиках изделий. Также, вы можете заказать печать баннеров в Одессе.

FAQ

От чего зависит стоимость печати на баннере в Киеве?

Цена баннера зависит от стоимости разработки макета, стоимости печати за м², постпечатных и монтажных работ.

Если у заказчика не макета – что делать?

Учитывая пожелания и интересные идеи клиентов, наша профессиональная команда в кратчайшие сроки создаст макет любой сложности и предоставит на утверждение или внесение изменений.

Сколько по времени занимает печать рекламных баннеров?

На сроки выполнения заказа влияет размер изделия, выбранное разрешение печати, необходимость постпечатной обработки. В среднем, на печать широкоформатных изделий необходимо 1-2 дня.