За неофициальные смартфоны в Украине будут сажать в тюрьму

Ряд организаций, объединяющих влиятельных украинских бизнесменов, выразили недовольство новым проектом закона №5420, который был одобрен парламентариями 13 июля. Данный документ призван ввести уголовную ответственность за ввоз в страну контрабанды, а также за недостоверное декларирование товара.





Что не устраивает бизнесменов в новом законопроекте

В совместном обращении Американской торговой палаты в Украине, Федерации работодателей, Ассоциации налогоплательщиков и еще нескольких влиятельных ведомств, идет речь о поддержке инициативы государства в борьбе с контрабандным ввозом акцизных товаров. Однако уголовное наказание за неверно задекларированные товары – это, по мнению участников рынка, слишком жесткий метод.

Предложенная редакция ст. 201-4 Уголовного кодекса позволит сажать людей в тюрьму даже за непредумышленную ошибку в процессе декларирования товара. К тому же срок наказания за контрабанду достаточно солидный – 7-11 лет.

Почему власти решили бороться с контрабандой

Инициатором и идейным вдохновителем нового законопроекта стал президент Украины Владимир Зеленский.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона №5420, декриминализация контрабанды, которая имела место в 2011 году, только ухудшила ситуацию в стране. В частности, в 2019 году Государственная таможенная служба констатировала грубые нарушения таможенных предписаний на 1,6 млрд. грн. По итогам 2020 года эта сумма составила уже 1,96 млрд. грн.

Меж тем около 12% всех дел по таможенным нарушениям судам приходится закрывать из-за отсутствия состава преступления, а следовательно злоумышленники остаются безнаказанными. В офисе президента считают, что ситуация с контрабандой дошла до критической точки и требует быстрых, или даже радикальных решений.

Будут сажать в тюрьму «за четыре смартфона»

Высказались против нового законопроекта непосредственно перед голосованием и некоторые парламентарии.

Депутата от партии «Голос» Александру Устинову более всего возмущает тот факт, что по новым правилам срок можно получить за ввоз подакцизных товаров на сумму свыше 50 тыс. грн. То есть сесть в тюрьму можно примерно за четыре смартфона, или два ноутбука. Причем обвиняемый может и не быть контрабандистом, а просто везти подарки для друзей и семьи.

К тому же после открытия дела на «контрабандиста» можно будет не изымать товар на таможне, а сразу же арестовывать склад обвиняемого. В этом случае под удар непременно попадут склады крупных украинских компаний по продаже техники. Поэтому перед введением таких серьезных изменений в таможенные правила, нужно прежде всего наладить функционирование Бюро экономической безопасности, которое сможет противодействовать вероятным экономическим преступлениям.