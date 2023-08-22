Пенсійний фонд звернувся з важливою заявою

ПФУ звернувся до українців з важливою інформацією. Так, станом на 21 серпня, бюджетні асигнування розподілені наступним чином:

48,7 млрд грн на виплату пенсій, з яких 9,6 млрд грн – через Укрпошту та 39,1 млрд грн – через уповноважені банки.

874,1 млн грн на житлові субсидії та пільги.

1 912,6 млн грн передбачено на страхові виплати, з яких 818,8 млн грн – на оплату лікарняних.

Також у Пенсійному фонді розповіли про те, чи може колишній військовослужбовець, який не отримує пенсію, але має статус учасника бойових дій, отримати одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України, навіть якщо він не звернувся за нею до 24 серпня?

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 754 від 21 липня 2023 року “Про деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань”, ветерани війни, які не є пенсіонерами та не перебувають на військовій службі і оформили відповідний статус до 24 серпня поточного року, мають право звернутися до органів Пенсійного фонду України за виплатою до Дня Незалежності. Зробити це вони можуть до 1 листопада того ж року.