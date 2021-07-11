Що робити, якщо Google Chrome для Android займає багато пам’яті

Незважаючи на те що мобільний Google Chrome куди менш ресурсоємний, ніж десктопний, він теж має властивість засмічуватися. Згодом браузер кешує так багато даних, що обсяг, який він займає на смартфоні, розростається до декількох гігабайт. Працювати повільніше від цього він, на щастя, не починає, однак починає бентежити користувачів занадто вже великою вагою. Адже не може звичайний браузер важити по 3-5 ГБ, в той час як навіть найбільш топові ігри займають в кілька разів менше місця.





Ми вже розповідали, що за великим рахунком файли кешу, які накопичують додатки, не завдають ні їм самим, ні вашому пристрою ніякої шкоди. Навпаки, вони використовують їх як якорі, якими чіпляються за сайти, на які ви періодично заходите, і завантажують їх швидше, ніж якби ви відкривали їх без кеша.

Як очистити кеш в Хром для Андроїд

Звичайно, з точки зору функціонального навантаження кеш може бути дуже навіть корисний. Інша справа, що витрачати кілька гігабайт пам’яті на браузер хочуть далеко не всі. Значить, потрібно звільнити забитий файлами кеша простір, що особливо актуально для пристроїв з невеликим об’ємом пам’яті. Ось, як це зробити:

Перейдіть в «Налаштування» і відкрийте розділ «Додатки»;

У вікні, знайдіть вкладку браузера Chrome;

Кеш Гугл Хрому може займати кілька гігабайт

Звідси перейдіть в розділ «Пам’ять» – «Управління місцем»;

Натисніть на кнопку «Звільнити місце» і дочекайтеся видалення.

Видалення відбудеться не відразу, особливо, якщо у вас Chrome займає багато місця. Спочатку браузер розрахує точний обсяг зайнятого простору, потім вичленує з нього незначні файли і зітре. Все це може зайняти від декількох секунд до приблизно півхвилини.

Однак в результаті велика частина кешованих даних видалиться, звільнивши простір на диску. У нашому випадку Chrome визнав малозначними майже всі 2 ГБ, залишивши лише 12 МБ з потрібними, на його думку, файлами, в числі яких були файли кешу.

Чи потрібно видаляти кеш в Chrome

Можливо, ви звернули увагу, що у вкладці «Сховище Google Chrome» є три кнопки: «Звільнити місце», «Налаштувати» і «Видалити всі дані». Ми рекомендуємо натискати на першу, тому що налаштування запропонує вам вручну вибрати, які файли видаляти, а які ні, що займе багато часу і відніме у вас чимало сил.

Чистити кеш Хрома потрібно з періодичністю в 2 місяці

Видалення всіх даних зітре взагалі всі вкладки, всю історію, логіни, паролі і багато іншої інформації, що не дуже й зручно. А ось механізм «Звільнити місце» діє автоматично і залишає те, що потрібно. Загалом, ми задоволені, тому що зайвого справді не стало, а потрібне залишилося на місці.

Насправді Chrome наповнюється файлами кеша досить швидко. Тому ми рекомендуємо проводити чистку раз в півтора-два місяці. Тоді ви будете підтримувати простір на диску свого смартфона в чистоті, Chrome буде працювати швидко і не буде доставляти вам проблем. Тому не нехтуйте чищенням. Це важлива штука.