Мобильным операторам разрешили списывать деньги с украинцев без их ведома

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации (НКРСИ) отклонила предложение изменить правила предоставления операторами платных услуг абонентам. Данные предписания должны быть скорректированы для того, чтобы сдержать операторов от навязывания ненужных клиентам платных услуг. Речь идет прежде всего о сервисах развлекательной и информационной тематики.





Нежелательные контент-услуги стали настоящей напастью для украинцев и неисчерпаемым источником дохода для мобильных операторов. По официальным данным со счетов абонентов снимают около 1,5 млрд грн ежегодно за услуги, которые они не используют. Тогда как общий объем рынка контент-услуг достигает 3 млрд грн. Получается, что дополнительными возможностями пользуется только половина абонентов из всех, кто за них платит.

На самом деле с 3-миллиардного оборота на долю мобильных операторов приходится лишь треть средств. Остальное получают контент-агрегаторы, и другие субъекты рынка, которые принимают участие в этой большой афере. Но и 1 млрд грн – куш не малый. Поэтому операторы рады стараться. Они ежедневно придумывают все новые и новые способы подключить абоненту услугу, которая ему совсем не нужна.

Имеющиеся правила предоставления и подключения телеком-услуг однажды уже собирались изменить. НКРСИ два года назад внесла предложение по их корректировке. По замыслу инициаторов новшества абонент должен был пройти два этапа согласования на подключение услуги, в том числе письменный.

Еще одна идея членов Нацкомиссии касалась запрета предоставления услуг клиентам, на счетах которых не было нужной суммы денег. Оператор должен был также объяснить абоненту, как отказаться от данного сервиса.

Однако положительным изменениям не суждено было случиться. Профильную Национальную комиссию покинул главный инициатор нововведений Владимир Гресько. Члены обновленного состава комиссии не поддержали идею предшественника. Поэтому документ был отозван на доработку, и теперь его перспективы неизвестны.