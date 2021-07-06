Стало известно, в какой области Украины выгоднее продавать землю

В связи со снятием ограничений на покупку и продажу земли, стоимость ее вскоре может существенно возрасти. Стимулировать подорожание прежде всего будет высокий спрос на отечественные гектары.





Сейчас прошло всего несколько дней с момента запуска в Украине рынка земли, поэтому цены еще не успели подскочить вверх. На сегодня стоимость гектара составляет около 2,2 тыс. долл. Но стоит учитывать, что цена земельного участка в первую очередь зависит от региона, в котором она расположена. Таким образом на юге страны расценки могут быть значительно ниже.

По мнению эксперта в области продажи земли Александра Колотилина, резкого подорожания гектаров в ближайшие месяцы ожидать не стоит. Один из основателей союза земельных инвесторов «Land Club» считает, что стоимость земли непременно пойдет вверх, но процесс этот будет происходить постепенно.

«Стоимость гектара в центральных регионах страны увеличится с 2,2 тыс. долл. до 2,5 тыс. долл. примерно до конца года. Земля на севере будет стоить от 1,7 до 2,2 тыс. долл. А в засушливых южных районах, например в Херсонской области, стоимость земли вряд ли поднимется выше 1 тыс. долл. за гектар », – предполагает специалист.

Причем на территориях с наиболее плодородными землями рост стоимости будет более ощутимым, ведь спрос на ценные гектары значительно превысит предложение. Александр Колотилин отметил, что в наше время сельское хозяйство является очень популярной отраслью деятельности. Учитывая это, количество покупателей будет только расти с каждым месяцем, подгоняя вверх и расценки. Однако действительно разительных изменений в ценах нам не стоит ждать раньше нового 2022 года.

Эксперт также выразил мнение, что земельный рынок в определенном смысле существовал в стране и раньше. Поэтому 5 млн гектаров приватизированных земель, которые как раз вышли из-под моратория, создадут невероятный бум среди покупателей. А цена таких освобожденных от ограничений участков будет резко коррелировать со стоимостью гектаров на земельном рынке, существовавшем до сих пор.