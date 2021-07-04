Украинские пенсионеры могут радоваться: пенсия вырастет из-за минималки

Согласно сообщению Министерства Социальной политики Украины, в 2021 году отечественным пенсионерам пересчитают пенсию еще два раза. В общем план руководящего органа включал пять повышений для различных категорий населения. Так что же в этом году успело сделать для украинских пенсионеров Минсоцполитики, а каких изменений еще стоит подождать?





Первое повышение 2021 года имело место еще в январе. Сумма выплат тогда выросла у всех пенсионеров, достигших пенсионного возраста и выполнивших необходимую норму стажа. К тому же этой категории граждан проиндексировали выплаты в марте, и повторно пересчитали пенсии с 1 июля из-за увеличения прожиточного минимума. Согласно отчету Министерства, июльское повышение коснулось почти 5 млн. граждан, то есть около 50% всех пенсионеров Украины.

Минсоцполитики планировало летом также ввести регулярную доплату пенсионерам в возрасте 75-80 лет объемом 400 грн. Вместо этого доплаты получили граждане старше 80 лет. Сумма госпомощи для них составляет 500 грн ежемесячно. И все же властный орган планирует ввести государственную помощь для всех пенсионеров в возрасте старше 75 лет. Поэтому обещанное 400-гривневое повышение их ожидает уже в октябре.

Ко всем пенсионерам в обязательном порядке выдвигается требование касательно страхового стажа. Напомним, он составляет 20 лет – для женщин, и 25 лет – для мужчин. У таких граждан сумма пенсии не опустится ниже 2500 грн. Учитывая обещанную с октября доплату в размере 400 грн, общая сумма составит не менее 2900 грн. Выплаты в таком объеме будут получать около 1 млн украинских пенсионеров.

Меж тем в Минсоцполитики напомнили о повышении минималки с 6000 грн до 6500 грн уже в декабре 2021 года. Поэтому пенсионеры старше 65 лет, с 30-35-летним стажем получат повышение в размере 200 грн. То есть сумма их ежемесячной выплаты будет стартовать не с 2400 грн, а с 2600 грн.

Еще одно изменение сумы прожиточного минимума запланировано также на декабрь текущего года. Оно повлияет на минимальную пенсию украинцев.