Трем знакам зодиака финансово повезет в июле – готовьтесь разбогатеть

Известный астролог предсказал финансовый успех представителям трех знаков зодиака. В июле этим счастливчикам выпадет уникальный шанс поправить свое благосостояние, поэтому им стоит быть внимательными и тщательно рассматривать все возможности.





Чего ждать везунчикам в середине лета

Данную информацию предоставила Джейми Райт PureWow, популярный астролог и толкователь снов. По словам эксперта, удача в июле 2021 будет преследовать сразу три знака зодиака – Водолеев, Козерогов и Стрельцов. Ко всем успех придет различными дорожками, поэтому важно знать, куда следует смотреть и какие возможности рассматривать.

Водолей. В мае началось знаменательное для представителей этого знака зодиака явление – Юпитер начал погружаться в Рыбы. Данное космическое действие продлится до 28 июля, и в этот промежуток времени всем людям, которые находятся под покровительством этого знака, стоит начать активно зарабатывать. Событие обернется невиданным успехом во всех начинаниях, особенно если эти два знака объединятся для создания совместного бизнеса. Козерог. К концу лета планета Сатурн будет двигаться напротив Венеры, по словам Райт, это время Козерогам нужно посвятить заработка денег. Козерогам стоит ждать дохода – прибыль от бизнеса, наследство или другие денежные вливания. В июле 23 числа, когда полнолуние будет в Водолее, наступит пик удачи для этих знаков зодиака – нужно «нажать» и прибыль пойдет большим потоком. Стрелец. Стрельцам стоит задуматься о старте собственного бизнеса, когда состоится Новолуние в Раке (9 июля). Подключайте коллег, друзей и знакомых, разрабатывайте бизнес-планы и тратьте отложенные деньги – в это время стоит «покрутиться», чтобы начать зарабатывать позже.

Райт считает, что в июле удача улыбнется всем, поэтому следует не отдыхать, а разрабатывать собственное дело.