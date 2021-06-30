Найстаріший і самий новий iPhone порівняли

Блогер порівняв оригінальний iPhone і останній смартфон Apple. Відео огляду є на YouTube -каналі PhoneBuff.





Ентузіаст вирішив порівняти продуктивність двох смартфонів, які поділяють 13 років. Блогер зазначив, що старий iPhone першого покоління на порядок поступається iPhone 12 за технічними характеристиками. Наприклад, якщо модель 2007 року має одноядерний чіп, 128 мегабайт оперативної і чотири гігабайти вбудованої пам’яті, то новий апарат оснащується шестиядерним процесором, чотирма гігабайтами оперативної і 64 гігабайтами вбудованої пам’яті.

Автор огляду планував синхронно відкривати всі програми на обох телефонах і порівнювати швидкість роботи, проте зіткнувся з труднощами. Через те, що велика частина сторонніх програм не підтримується оригінальним iPhone, йому довелося обмежитися вбудованими програмами.

При взаємодії з усіма сервісами перший iPhone працював повільніше, ніж iPhone 12. Однак найбільша різниця в продуктивності була зафікісірована при відкритті програм App Store і Safari. PhoneBuff підсумував, що для відкриття ряду додатків оригінального смартфону Apple було потрібно 2 хвилини 29 секунд, тоді як новий апарат впорався із завданням за одну хвилину.

Перший смартфон від Apple був представлений 9 січня 2007 року. Апарат отримав сенсорний 3,5-дюймовий екран, процесор Samsung S3C6400, 128 мегабайт оперативної пам’яті, одинарну камеру на два мегапікселя, підтримку технологій EDGE і GPRS. Телефон, який журнал Time назвав «винаходом року», був оцінений мінімум в 499 доларів.