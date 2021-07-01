В Украине хотят поднять цену на электричество: она не может быть такой низкой

Повышение стоимости электроэнергии в Украине конечно новость не из приятных. Хотя постоянное увеличение сумм в платежках для украинцев в последнее время стало уже делом привычным. Однако на этот раз, по мнению экспертов, повышение тарифов является более чем обоснованным. Как же объясняют во властных кругах потребность в немедленном увеличении стоимости ресурса для населения?





На эту тему высказался глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Украины Иван Плачков. Специалист в области энергоснабжения и по совместительству бывший министр топлива и энергетики, проанализировал ситуацию в Украине. В частности он отметил, что цены на электричество у нас пока являются искусственно заниженными. Ведь даже в России и Беларуси стоимость ресурса для населения выше по крайней мере в полтора раза.

Эксперт заверил, что увеличивать тарифы просто необходимо для полноценной и слаженной работы энергорынка Украины. Таким образом мы не только приблизим цену ресурса к его стоимости на европейском рынке, но и предоставим возможность отечественным энергопредприятиям модернизировать оборудование и коммуникации.

Однако экс-министр жестко критикует выбранную правительством стратегию повышения тарифов путем деления населения на группы по уровню потреблением. «Никто не имеет права делить людей на категории», – убежден Иван Плачков.

Экс-министр тем не менее считает, что необходимо установить единую цену для всех граждан, независимо от того, сколько энергоресурса они используют в течение месяца. А незащищенные слои населения поддержать можно и путем предоставления субсидий.

Стоит также отметить, что в конце июня планы Министерства энергетики насчет обновления тарифов несколько изменились. Система тарификации населения, которую должны были ввести уже с 1 июля, пока отсрочена до 1 августа текущего года. В течение этого месяца граждане все еще будут платить за киловатт энергии 1,68 гривны, независимо от того, сколько ресурса они потребляют. Властные же органы тем временем смогут пересмотреть и скорректировать свою новую стратегию.