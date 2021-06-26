Уже с 1 августа цена за киловатт энергии может возрасти вдвое

Министерство энергетики выступило инициатором продолжения действия положения о спецобязательствах (ПСО) до 1 августа текущего года. По мнению властной структуры, это время необходимо для стабилизации ситуации на энергетическом рынке и его подготовки к реализации новой модели работы. Такая отсрочка также поможет ведомству определить, какие материальные потребности сейчас имеются у участников энергорынка.





В сообщении Минэнерго отмечается, что ситуация, которая сложилась на рынке в мае и июне, не позволяет пока составить корректный прогноз на дальнейшую работу участников ПСО. Именно поэтому Министерство уже неоднократно обращалось к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с просьбой как можно скорее отреагировать на ситуацию.

Сейчас Минэнерго ожидает от государственного регулятора новых решений, стабилизирующих энергетический рынок. Именно поэтому министерство и предлагает отсрочить отмену текущего ПСО еще на месяц.

Новая модель положения о спецобязательствах, которую недавно анонсировал министр энергетики Украины Герман Галущенко, направлена на реализацию двух важнейших для отрасли задач:

защитить малообеспеченных и социально незащищенных граждан, снизив для них тарифную ставку и сделав ее более прогнозируемой;

создать возможности для проведения модернизации энергетических предприятий и их инфраструктуры.

Данная модель будет подразделять потребителей на категории по объемам использования электроэнергии. А цена за киловатт будет разной для каждой из групп. Самой низкой будет стоимость электричества для граждан, использующих до 100 кВт*ч в месяц. Они будут платить всего лишь 1,68 грн за киловатт. Эта цена является так сказать льготной, и рассчитана на незащищенные слои населения.

А вот потребители, использующие более 500 кВт*ч ежемесячно, вскоре увидят в платежках чуть не вдвое большие цифры. Для них тарифная ставка достигнет от 3 до 4 грн за киловатт электроэнергии.