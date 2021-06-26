Новини

Уже с 1 августа цена за киловатт энергии может возрасти вдвое

Удастся ли Минэнергетики отсрочить увеличение тарифа?

27.06.2021
1 хвилина на прочитання

Министерство энергетики выступило инициатором продолжения действия положения о спецобязательствах (ПСО) до 1 августа текущего года. По мнению властной структуры, это время необходимо для стабилизации ситуации на энергетическом рынке и его подготовки к реализации новой модели работы. Такая отсрочка также поможет ведомству определить, какие материальные потребности сейчас имеются у участников энергорынка.


В сообщении Минэнерго отмечается, что ситуация, которая сложилась на рынке в мае и июне, не позволяет пока составить корректный прогноз на дальнейшую работу участников ПСО. Именно поэтому Министерство уже неоднократно обращалось к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с просьбой как можно скорее отреагировать на ситуацию.

Сейчас Минэнерго ожидает от государственного регулятора новых решений, стабилизирующих энергетический рынок. Именно поэтому министерство и предлагает отсрочить отмену текущего ПСО еще на месяц.

Новини по темі

Новая модель положения о спецобязательствах, которую недавно анонсировал министр энергетики Украины Герман Галущенко, направлена на реализацию двух важнейших для отрасли задач:

  • защитить малообеспеченных и социально незащищенных граждан, снизив для них тарифную ставку и сделав ее более прогнозируемой;
  • создать возможности для проведения модернизации энергетических предприятий и их инфраструктуры.

Данная модель будет подразделять потребителей на категории по объемам использования электроэнергии. А цена за киловатт будет разной для каждой из групп. Самой низкой будет стоимость электричества для граждан, использующих до 100 кВт*ч в месяц. Они будут платить всего лишь 1,68 грн за киловатт. Эта цена является так сказать льготной, и рассчитана на незащищенные слои населения.

А вот потребители, использующие более 500 кВт*ч ежемесячно, вскоре увидят в платежках чуть не вдвое большие цифры. Для них тарифная ставка достигнет от 3 до 4 грн за киловатт электроэнергии.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


27.06.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Вже з 1 серпня ціна за кіловат енергії може зрости удвічі

27.06.2021

Названо знаки зодіаку, яким в неділю шалено щаститиме

27.06.2021

Названы знаки зодиака, которым в воскресенье будет безумно везти

27.06.2021

Помножте на два: українців налякали новими тарифами вже цього року

26.06.2021
Back to top button