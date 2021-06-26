Softnews

Хакери навчилися майнити криптовалюта через віруси в GTA 5 та інших іграх

26.06.2021
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GTA V

Фахівці Avast поділилися результатами чергового дослідження. В його рамках з’ясувалося, що хакери для майнінгу криптовалюти почали користуватися вірусами в GTA 5, The Sims 4, Far Cry 5 і інших іграх.


Згідно з опублікованими даними, після того на комп’ютер потрапив вірус Crackonosh, він починає експлуатувати потужність комп’ютера. При цьому у самого користувача немає можливості його виявити. Запідозрити зараженість комп’ютера в даному випадку можна по спаду продуктивності, а також зростанню витрат на електрику.

Таким чином починаючи з 2018 року хакери змогли заробити близько 2 млн доларів на майнінгу криптовалюта Monero. Повідомляється, що найчастіше про проблеми говорили користувачі з Бразилії, Індії та Філіппін.

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“Crackonosh робить кілька кроків, щоб захистити себе. Наприклад, відключає оновлення Windows і видаляє антивірусні програми ” , – наголошується в CNBC.

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