Хакери навчилися майнити криптовалюта через віруси в GTA 5 та інших іграх

Фахівці Avast поділилися результатами чергового дослідження. В його рамках з’ясувалося, що хакери для майнінгу криптовалюти почали користуватися вірусами в GTA 5, The Sims 4, Far Cry 5 і інших іграх.





Згідно з опублікованими даними, після того на комп’ютер потрапив вірус Crackonosh, він починає експлуатувати потужність комп’ютера. При цьому у самого користувача немає можливості його виявити. Запідозрити зараженість комп’ютера в даному випадку можна по спаду продуктивності, а також зростанню витрат на електрику.

Таким чином починаючи з 2018 року хакери змогли заробити близько 2 млн доларів на майнінгу криптовалюта Monero. Повідомляється, що найчастіше про проблеми говорили користувачі з Бразилії, Індії та Філіппін.