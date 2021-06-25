Налоговая назвал штраф за использование карт «Привата», «Ощада» и Mono для “левых” переводов

Представители налоговой службы Украины предупреждают жителей страны о том, что они не могут использовать карты физических лиц для получения дохода без регистрации своей деятельности. Также нельзя использовать подобные карты для получения предпринимательского дохода, следует открыть специальную карту для бизнеса.





Причины и последствия

Согласно законам Украины, каждый житель страны, который получает доход независимо от вида деятельности, должен зарегистрировать его в налоговой службе для уплаты налогов и сборов. В противном случае деятельность будет считаться незаконной и при обнаружении подобной схемы неплательщик может быть наказан. «Обременением» в данной ситуации является злоупотребление физическими счетами для приобретения контрафактных товаров, а также выплата «теневых» зарплат сотрудникам.

Сейчас в Украине проводится масштабная реформа, направленная на борьбу с уклонением от уплаты налогов. В рамках этой программы действует финмониторинг – банки теперь обращают внимание на зачисление, которые идут на карту физических лиц, а также интересуются происхождением средств. Если они обнаружат, что гражданин получает доходы без регистрации деятельности, то:

потребуют подтверждающие документы;

в случае неполучения бумаг счет будет заморожен, а данные переданы в налоговую.

Если сотрудники налоговой инспекции смогут доказать незаконную деятельность гражданина Украины, то его ждет административное наказание в виде штрафа в размере до 85 000 гривен, а также конфискация оборудования, которое использовалось для получения незаконного заработка.