Viber на дієту: як виправити головний недолік улюбленого месенджера українців

Месенджер Viber вважається дуже популярним продуктом серед українців, проте дана програмка має погану славу «пожирача вільного місця». Багато користувачів при цьому не знають, що програму можна посадити на дієту, щоб вона не жерла пам’ять для збереження різного сміття з мережі.





Повне керівництво по налаштуванню

Основна причина, по якій програма Viber займає на телефоні все більше місця з кожним днем, криється в системі його роботи. Коли знайомі надсилають вам в месенджер різні анімації, відео та картинки, то вони завжди зберігаються в пам’ять смартфона і з часом не видаляються. Більш того – зберігаються навіть ті файли, які щодня скидаються в співтовариства, в яких ви перебуваєте. Згодом цього «цифрового сміття» стає настільки багато, що пам’ять забивається практично повністю.

Виправити проблему можна шляхом зміни налаштувань програми. Зробити це можна в такий спосіб.

Заходимо в настройки (іконка з трьома крапками), потім вибираємо розділ «Дані та мультимедія». Знаходимо пункт «Автоматичний запуск відео» і відключаємо його. Тепер відео файли не будуть відразу ж скачуватися в телефон, зробити це можна шляхом запуску потрібного ролика. Тоді файл буде збережений в пам’яті. Активуємо пункт «Автозавантаження в мережі GSM» і також відключаємо. Після цього файли не стануть загружатися в пам’ять, коли ви використовуєте мобільний інтернет. Це також допоможе економити трафік. Міняємо якість об’єктів, які зберігаються, на низький або середній рівень. Таким чином файли будуть менше, що збереже зайві кілобайти пам’яті.

Змінити настройки можна як в мобільному додатку, так і версії для ПК.