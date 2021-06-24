“ПриватБанк” и “Ощадбанк” снова закрываются: на сколько в этот раз

Уже на этой неделе нас снова ждут длинные выходные. В связи с празднованием Дня Конституции Украины в течение трех дней, с субботы 26 июня по понедельник 28 июня, не будет работать большинство государственных структур и частных предприятий.





В частности закрытыми на все праздничные выходные будут и банковские учреждения. По информации, которую обнародовал Национальный банк Украины, все осуществленные финансовыми учреждениями платежи и переводы будут отображаться не текущей датой, а датой первого рабочего дня следующей недели. То есть такие транзакции официально зарегистрируют во вторник 29 июня.

Но к счастью межбанковские операции хоть и зафиксируются датой следующего рабочего дня, все же будут доступны в течение всех трех выходных. Ведь система электронных платежей Нацбанка Украины работает ежедневно практически круглосуточно (23 часа в сутки).

Каждый банк сможет сам решать, будет ли он предоставлять онлайн услуги в эти нерабочие дни.

Все зависит от количества клиентов конкретного финучреждения и их текущих потребностей. Именно на этом прежде всего будет основываться решение отдельных украинских банков относительно возможности осуществления транзакций в выходные дни.

Что касается работы физических отделений, то такое решение также будет приниматься по усмотрению каждого банка. Государственные финансовые учреждения, как «ПриватБанк» или «Ощадбанк», будут закрыты в воскресенье и понедельник. А вот в субботу при возникновении необходимости клиенты смогут обратиться в дежурные отделения, которые будут работать неполный рабочий день.

Зато терминалы и банкоматы обоих государственных банков будут работать круглосуточно на протяжении всех праздничных выходной. Мобильный банкинг обоих финучреждений будет работать в привычном режиме – ежедневно 24 часа в сутки.

Между тем в «ПриватБанке» предупредили клиентов, чтобы они проверили срок действия собственных карточек и вовремя заменили их на новые. Но даже если вы слишком поздно заметите закончившийся срок действия вашей карты, актуализировать ее можно будет с помощью специальной функции «Приват24» в режиме онлайн.