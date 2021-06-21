«ПриватБанк» змінює правила поповнення карт користувачів

Вступили в силу нові постанови НБУ, які стосуються всіх користувачів українського банку «ПриватБанк». Тепер на прямі поповнення рахунків користувачів фінустанови з інших банків і терміналів накладені обмеження.





Подробиці ситуації, що склалася

Дане нововведення було організовано Національним банком України, який випустив постанову №65, яка згодом перетворилася в Закон №361-IX. Згідно з новим правилом, «ПриватБанк» стане обслуговувати рахунки українців по іншому, що пов’язано з вимогами фінмоніторингу клієнтів. Основних правил кілька.

Базовий рух по рахунку клієнта повинен йти з урахуванням реквізитів, що включають IBAN-номер. Якщо користувач проводить операцію з іншим клієнтом «ПриватБанку», то їх ідентифікація IBAN відбувається автоматично, тобто сам власник рахунку нічого додатково вводити не повинен. Однак при проведенні переказу з іншого банку, або ж терміналу, клієнтові доведеться ідентифікувати свою особу, заповнивши кілька форм, які відповідають міжнародним нормам законодавства. Фінансові операції для клієнтів «ПриватБанку» тепер мають поріг – після здійснення транзакцій на суму понад 30 тисяч гривень на місяць користувач автоматично переадресовується на заповнення форми IBAN для ідентифікації клієнта.

Дані нововведення будуть застосовуватися для власників усіх варіантів рахунків «Приватбанку», включаючи «Ключ до рахунку». Однак ці зміни важливі для клієнтів фінустанови, які часто роблять або отримують міжнародні перекази, та й то складність лише полягає в подовженні реквізитів рахунку. Ті, хто просто робить транзакції усередині країни на не надто великі перекази, не зазнають ніяких труднощів.