Про які приховані функції Windows 11 ви могли не знати – докладний гайд

Нарешті Microsoft закінчила роботу над наступним поколінням своїх «Вікон», в результаті чого для скачування виявилася доступною Windows 11. Але так як операційна система тільки з’явилася, багато користувачів не знають про приховані можливості ОС, про існування яких можна навіть не здогадуватися .





ТОП-5 прихованих функцій

Важливо відразу ж зрозуміти – Windows 11 тільки недавно з’явилася у відкритому доступні, це пробна версія, яка може бути переповнена помилками і недоробками. Розробники поки відточують своє дітище, додаючи нові функції і видаляючи старі, про що часто вони не сповіщають користувачів. Тому варто вже зараз дізнатися про деякі приховані можливості, які можуть значно полегшити життя простому юзеру.

Додаткові клавіатури. У Windows 11 можна активувати дві додаткові клавіатури – стандартну, яку можна використовувати для пропису спеціальних символів, і рукописну, для написання слів світловим пером. Активувати їх можна через настройки, кнопка яких розташована в лівому верхньому меню. Активація функції поділу екрана. Microsoft значно доопрацювали дану опцію у своїй «одинадцятці», зробивши її адаптивною – при збільшенні частки одного екрану над другим активуються додаткові грані з різних сторін. Включити дану функцію можна через «плаваючу панель». Включення прихованої панелі інструментів. У Win 11 можна включити приховану панель інструментів поверх класичної панелі завдань. Зробити це можна через звичайну панель інструментів, включивши «Windows Ink Workspace». На приховану панель можна перемістити частину ярликів, щоб звільнити робочий простір. Регулювання розміру панелі завдань. Хоча в Windows 11 не включили інструмент, який дозволяє регулювати розміри панелі завдань, як це було в десятій версії, розробники залишили лазівку для досвідчених користувачів. Зробити це можна через панель реєстру, створюючи в HKEY_CURRENT_USER нове DWORD (32-бітове) значення, яке дозволить оптимізувати панельку під «свій смак». Відновлення класичного меню Windows 10. У своїй новій версії Microsoft відмовилися від можливості установки динамічних плиток, сподіваючись тим самим зменшити обсяг споживаних ОС ресурсів. Однак користувач може включити класичне меню шляхом змін деяких параметрів в реєстрі.

Розробники відзначають, що це далеко не весь список можливостей, найближчим часом він поповниться іншими цікавими опціями.