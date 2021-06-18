Касается каждого: новые правила касательно счетов в ПриватБанк, Monobank и Ощадбанк

Национальный банк Украины на днях принял решение несколько скорректировать правила открытия счетов в отечественных финучреждениях. Прежде всего изменения коснутся эскроу-счетов. Однако среди новшеств есть и такие, которые непосредственно коснутся счетов рядовых граждан.





Новые возможности для счетов условного хранения

Согласно решению Нацбанка будут значительно расширены возможности пользования счетами для условного хранения средств, или экскроу. Счета такого типа служат для хранения средств клиента и перечисление их другому лицу по договору.

По новым правилам юристы смогут открывать эскроу-счета для нотариальных целей и с их помощью аккумулировать средства от должников. Далее юрист с данного счета сможет перечислять полученные средства сразу же своему клиенту. Такая система значительно упростит и ускорит рутинные процедуры, а еще поможет избежать бумажной волокиты.

Открытие счетов с цифровыми документами

Что касается процедуры открытия счетов для обычных граждан, она также станет несколько проще. Теперь не обязательно носить с собой паспорт и идентификационный код, рискуя потерять их. Ведь для открытия счета в банке достаточно будет просто предъявить документы в приложении «Дія».

Другие изменения и нововведения

Некоторые пункты постановления также определяют правила обращения ценных бумаг банка. В данном случае речь идет непосредственно о сберегательных сертификатах. Также обсуждается в документе вопрос об открытии счетов некоторыми международными организациями, а именно: Организацией Объединенных Наций и представительствами, обладающими дипломатическим иммунитетом и привилегиями.

Такие изменения в работе украинской банковской системы значительно упростят привлечение иностранных инвестиций, использование привычных и новых финансовых инструментов, а также облегчат финансовые операции для рядовых украинцев.

Постановление “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов” было официально опубликовано на сайте Национального банка 14 июня, и вступило в действие со следующего дня – 15 июня 2021. Контроль за выполнением предписаний глава Нацбанка Кирилл Шевченко официально делегировал своему заместителю – Алексею Шабану.