ПриватБанк экстренно закрывает отделения: работники в панике

Недавно на официальном портале представительства президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция от сотрудников ПриватБанка. В документе граждане просят главу государства провести реорганизацию руководящего состава финучреждения.





Работник банка, который собственно инициировал создание петиции, Роман Наконечный обращается к главе государства со следующими требованиями:

уволить актуальное руководство и выбрать новых представителей в наблюдательный совет и правление ПриватБанка;

увеличить роль государства в руководстве банком;

организовать совещание с обсуждением текущих проблем и способов реализации согласованных решений, в котором примут участие руководство финучреждения, представители инициативной группы из сотрудников, а также представители Офиса президента и Кабмина.

К такому шагу коллектив государственного банка принудили непонятные действия руководящей верхушки. Сейчас в учреждении проходит реорганизация, которую работники считают фиктивной. Именно ею аргументирует свое поведение высшее руководство, закрывая один за другим ряд региональных филиалов.

Необходимые в этой ситуации консультации с местными профсоюзами правлением банка игнорируются. К тому же администрация всячески избегает подписания коллективного договора.

В своей петиции сотрудники, в частности, указывают на коррумпированных менеджеров высшего звена, которые своими действиями вызвали резкое снижение качества сервиса и доверия к государственному банку. Упоминаются в документе и выводы международной компании KPMG, которая проводила внутренний аудит банка, касательно сотрудничества с охранными предприятиями.

Возмущают коллектив ПриватБанка и огромные суммы, которые идут на заработную плату и премии руководству. По их словам, такие «космические» суммы можно сравнить даже с городским бюджетом.

Петиция была зарегистрирована на интернет-портале президента 10 июня. Уже в первые пять дней за документ отдали свои голоса около 460 граждан. Поддержать просьбу коллектива ПриватБанка можно будет еще в течение 87 дней. Ведь для рассмотрения петиции президентом, она должна набрать более 25 тыс. голосов.