Їм не позаздриш: знаки зодіаку, для яких травень буде чорним
На голову посиплються неприємності.
У травні чотирьом знакам зодіакального кола буде непереливки. Увесь місяць їх переслідуватиме невезіння. Робота буде валитися з рук, а гроші – втікати наче вода крізь пальці.
Рак
Народженим під цим знаком загрожують серйозні проблеми у професійній сфері. Їм не вдасться виконати робоче завдання, за що вони можуть бути покарані навіть звільненням. Та й колеги «піділлють масла у вогонь» своїми капостями. В результаті Раки залишаться без роботи та стабільного доходу.
У травні Ракам також може нагадати про себе занедбана хронічна хвороба. Загострення станеться у найбільш непідходящий момент, тож астрологи радять представникам знаку прислухатися до свого організму.
Скорпіон
Скорпіони у травні не зможуть закінчити жодної із запланованих на цей місяць справ. На шляху постійно траплятимуться перешкоди, все виходитиме косо-криво, що страшенно дратуватиме ідеалістів-Скорпіонів.
Почастішають конфлікти. Як на роботі, так і в особистому житті. Представники знаку можуть розсваритися із дуже близькою людиною й шкодуватимуть про сказані різкі слова.
Стрілець
Стрілець у травні спостерігатиме, як руйнується його світ. Конфлікти з другою половинкою сягнуть свого апогею, на роботі все летітиме шкереберть, та й особливого доходу не буде. Деяким представникам знаку доведеться фактично все в житті починати з нуля.
Однак астрологи радять Стрільцям не піддаватися труднощам. Ця чорна смуга незабаром закінчиться. Небо проясниться, а життя почне налагоджуватися просто на очах.
Лев
Вогняні Леви, відомі своєю звичкою ризикувати, можуть загратися в героїв і втратити посаду. Їх кар’єра опиниться під загрозою через прийняте поспіхом рішення. Тож астрологи радять Левам добре обдумувати всі свої дії та за можливості уникати конфліктів.
У деяких уродженців знаку можуть виникнути проблеми з грошима. Та вже у червні ситуація нормалізується. Цей складний період потрібно просто пережити.