Їм не позаздриш: знаки зодіаку, для яких травень буде чорним

У травні чотирьом знакам зодіакального кола буде непереливки. Увесь місяць їх переслідуватиме невезіння. Робота буде валитися з рук, а гроші – втікати наче вода крізь пальці.





Рак

Народженим під цим знаком загрожують серйозні проблеми у професійній сфері. Їм не вдасться виконати робоче завдання, за що вони можуть бути покарані навіть звільненням. Та й колеги «піділлють масла у вогонь» своїми капостями. В результаті Раки залишаться без роботи та стабільного доходу.

У травні Ракам також може нагадати про себе занедбана хронічна хвороба. Загострення станеться у найбільш непідходящий момент, тож астрологи радять представникам знаку прислухатися до свого організму.

Скорпіон

Скорпіони у травні не зможуть закінчити жодної із запланованих на цей місяць справ. На шляху постійно траплятимуться перешкоди, все виходитиме косо-криво, що страшенно дратуватиме ідеалістів-Скорпіонів.

Почастішають конфлікти. Як на роботі, так і в особистому житті. Представники знаку можуть розсваритися із дуже близькою людиною й шкодуватимуть про сказані різкі слова.

Стрілець

Стрілець у травні спостерігатиме, як руйнується його світ. Конфлікти з другою половинкою сягнуть свого апогею, на роботі все летітиме шкереберть, та й особливого доходу не буде. Деяким представникам знаку доведеться фактично все в житті починати з нуля.

Однак астрологи радять Стрільцям не піддаватися труднощам. Ця чорна смуга незабаром закінчиться. Небо проясниться, а життя почне налагоджуватися просто на очах.

Лев

Вогняні Леви, відомі своєю звичкою ризикувати, можуть загратися в героїв і втратити посаду. Їх кар’єра опиниться під загрозою через прийняте поспіхом рішення. Тож астрологи радять Левам добре обдумувати всі свої дії та за можливості уникати конфліктів.

У деяких уродженців знаку можуть виникнути проблеми з грошима. Та вже у червні ситуація нормалізується. Цей складний період потрібно просто пережити.