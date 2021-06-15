Дорогі свята: українцям вирішили ввести податок на квіти

Віднедавна прихильники троянд змушені купувати улюблені квіти за значно вищу ціну, ніж це було раніше. За останніми даними у більшості українських торгових точок ціна вже злетіла до 60-80 гривень за штуку. Причому на подешевшання популярного товару розраховувати найближчим часом не варто.





Напружена ситуація на квітковому ринку виникла, в першу чергу, через підвищення мита на ввезення квітки. Не останню роль зіграли й пандемічні обмеження, через які найпопулярніші постачальники троянд скоротили виробництво.

Вперше квітка подорожчала на початку 2021 року. Тоді головний постачальник троянд, Голландія, додав до гуртової ціни свого товару 20% націнки. Причому приводом для подорожчання стала не лише обмежена кількість квітів, а й ціна доставки, яка значно ускладнилася у період карантину.

Вітчизняні флористи стійко пережили перший удар по своєму бізнесу. Та на цьому не скінчилося. Вже у травні Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі, захищаючи вітчизняних виробників, прийняла рішення підвищити мито на ввезення троянд до 56%.

Ціна на квітку одразу ж зросла, сягнувши небачених раніше висот. Квіткарі порівнюють актуальні гуртові ціни із тогорічними, та нарікають на владу. Адже влітку 2020 троянди з Кенії, Еквадору чи Колумбії можна було придбати за 9-20 грн, відповідно роздрібна ціна встановлювалася на рівні 20-40 грн. Наразі ж постачальники пропонують ті самі квіти за 30-50 грн, а флористам вдається заробити на них всього близько 20%. Адже клієнти просто не купуватимуть троянди дорожче.

Ціни на вітчизняні квіти також тягнуться догори. Часом постачальники просять навіть по 30 грн за квітку. Що вже казати про роздрібну ціну. Отож любителі квітів усе частіше купують замість звичних 9-11 троянд маленькі букети на 3 квітки.