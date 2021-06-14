Максимум обмежень: українців хочуть змусити платити більше мито на товари з-за кордону

Нещодавно Кабмін наполегливо порекомендував парламентарям зменшити ліміт товарів, які можна ввозити на територію України, не сплачуючи мито. Ба більше, Верховна Рада цілком підтримала відповідний законопроект.





У новому документі йдеться про зниження максимальної вартості товарів що ввозяться морським та повітряним транспортом з 1 тис. євро до 430 євро відповідно. Щодо товарів, які перетинають кордон на авто, чи потягу, – межа буде встановлена на рівні 300 євро, замість актуальної наразі граничної вартості 500 євро. Такі зміни уряд обґрунтовує черговим кроком назустріч Асоціації з ЄС.

Чи здорожчають товари з-за кордону?

Митні юристи одноголосно стверджують, що насправді парламентарі таким чином прагнуть отримати більше коштів у державну скарбницю. Адже купувати товари з інших країн, та хоча б з того ж Китаю, українці вже давно звикли. А у період пандемії популярність такого шопінгу зросла ще більше.

До того ж чимало магазинів зараз займаються перепродажем одягу та техніки, привезених з інших країн у багажі, чи ручній поклажі. Не кажучи вже про численні онлайн-шопи. Єдине обмеження для таких бізнесменів наразі вага товару – до 50 кг. А для літаків обмежень по вазі й зовсім немає. Та коли ліміт на ввезення зменшиться – не виключено, що роздрібна ціна окремих товарів зросте.

Наразі ПДВ на продукцію з-за кордону складає близько 5-10% від її фактичної ціни. Точна сума податку залежить від коду товару у державному класифікаторі товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД).