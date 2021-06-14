Украинцы получат еще одну платежку за газ: это уже третья

Счета за газ с каждым годом только добавляют «головной боли» украинцам. Введение оплаты за транспортировку газа в свое время неприятно удивило граждан. Но газовые компании подготовили нам очередной сюрприз. Вскоре из собственного кармана придется еще и финансировать обслуживание внутридомовых газовых сетей.





Третью квитанцию получат прежде всего граждане, проживающие в многоквартирных домах. За содержание в надлежащем состоянии газовой инфраструктуры и ее своевременный ремонт будет отвечать оператор системы газораспределения, с которым жители подпишут договор. А вот финансирование такого обслуживания ляжет на плечи собственно жильцов.

НКРЭКУ, тем не менее, обещает установить ограничения на тариф за обслуживание газовых сетей. Поэтому компании не смогут взимать слишком большую сумму за плановый ремонт системы или проверку ее текущего состояния. А вот капитальный ремонт и вовсе не будет входить в указанную в квитанции оплату.

Казалось бы кому нужна еще одна платежка? Неужели нельзя было включить стоимость обслуживания внутридомовых сетей в тариф за газ?

На этот вопрос ответил Сергей Дяченко, руководитель Бюро комплексного анализа и прогнозирования. Он сообщил, что во времена ЖКХ такая услуга действительно была включена в общий тариф. Однако постепенно все виды коммунальных платежей было решено разделить. Так, собственно, и произошло в свое время разделение на потребление и транспортировку голубого топлива.