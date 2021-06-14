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ПриватБанк блокирует карточки украинцев из-за Новой Почты

Государственное финучреждение снова получило отрицательный отзыв от клиента.

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Сервис одного из самых популярных банков Украины уже не впервые дает повод для негативных комментариев в сети. На этот раз неприятность произошла с клиенткой, которая пыталась оплатить услуги Новой Почты со счета ПриватБанка.


О том, что случилось, женщина рассказала в комментарии на сайте Минфина. Она как раз оплачивала счет за услуги Новой Почты. Нужная сумма оказалась больше, чем интернет-лимит ее карты. Расценив такую операцию как подозрительную, банк, не проводя дополнительную процедуру инициализации, просто заблокировал карточки и финансовый номер клиентки.

Дозвониться в службу поддержки без финансового номера было сложно. Поэтому клиентка общалась с работниками банка в чате. Чтобы восстановить доступ по крайней мере к одной карточке, женщине пришлось около часа переписываться со службой поддержки ПриватБанка. Что касается финансового номера, то для его разблокировки нужно было воспользоваться терминалом или наведаться в отделение банка.

Ко всему оказалось, что среди заблокированных банком карт была и карта «Юниора», которой пользуется сын гражданки. А ее восстановить можно только с помощью Приват24 мальчика, или путем совершения звонка с его номера телефона.

В конце своего гневного комментария женщина констатировала, что это уже далеко не первое ее «приключение» с финучреждением, и она, при случае, с удовольствием сменит банк.

Представители банка в ответ на комментарий заверили женщину, что такие меры призваны обезопасить счета клиентов. Поэтому ПриватБанк действовал исключительно в ее интересах.

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