Планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE: як флагман, тільки дешевше

Samsung представила нові планшети з лінійки Galaxy Tab S7. Одна з них – модель з індексом FE, яка перевершує флагман за кількома параметрами, але при цьому володіє більш доступною ціною. Розповідаємо, на що здатна новинка.





Galaxy Tab S7 FE – нова модель з популярної лінійки Samsung, в якій реалізовані всі функції, які так потрібні фанатами бренду. На це вказує маркування FE (Fan Edition), як і в смартфоні Galaxy S21 FE. Гаджет отримав підтримку пера S Pen, потужний процесор і крутий екран. Цікаво, що діагональ дисплея і ємність акумулятора у нього навіть вище, ніж у Galaxy Tab S7. Але при цьому планшет коштує дешевше товопої моделі.

Дизайн і дисплей

Коли береш в руки новий Galaxy Tab S7 FE, відразу помічаєш, який він величезний – у планшета масивний 12,4-дюймовий дисплей. Корпус пристрою виконаний з металу – він дуже тонкий і має чіткі межі (ніяких зализаних торців, як у багатьох смартфонів, тут немає). Модель доступна в 4 кольорах: чорному, срібному, зеленому і кольору рожевого золота. Апарат важить близько 600 грам.

Співвідношення сторін екрану відмінно підходить для перегляду роликів на YouTube і Netflix – невеликі чорні смуги залишаються тільки зверху і знизу. Рамки у дисплея досить тонкі і однакові по всьому периметру. Роздільна здатність досить висока, 2560×1600 крапок. Навіть якщо придивлятися, ніяких окремих пікселів ви не помітите. Яскравість також на висоті – контент відмінно помітний навіть при попаданні на екран сонячного світла.

А ось передача кольору має ухил в теплу гамму – за замовчуванням білий колір здається жовтуватим, як при використанні режиму безпеки зору. На жаль, це властиво TFT-панелям. Окрема функція «Комфорт для очей» робить картинку ще більш жовтою, прибираючи шкідливе синє випромінювання.

З боків корпусу розташовані стереодинаміки – їх розробили у співпраці з брендом AKG. Вони підтримують Dolby Atmos і створюють досить гучний і об’ємний звук. Також зручно, що решітка динаміків знаходяться у верхній частині торців – навіть якщо ви будете тримати планшет в руках, то не закриєте їх.

Також гаджет оснащений системою з 3 мікрофонів – вони розташовані навколо екрану таким чином, щоб вловлювати голос під час відеозв’язку незалежно від вашого розташування щодо пристрою.

Перо S Pen

Головна фішка, яка відрізняє планшет від інших моделей – це підтримка фірмового стилуса S Pen. Перо йде в комплекті, тому вам не доведеться купувати його окремо – на жаль, в наш час це дуже важлива перевага, адже виробники не поспішають розширювати комплектацію своїх пристроїв.

За допомогою стилуса можна створювати замітки в додатку Samsung Notes, а потім перетворити свій почерк в текст, щоб, наприклад, скопіювати його і відправити на пошту або в месенджер. Програма підтримує теги, пошук по рукописному тексту і створення заміток поверх інших документів (наприклад, для додавання корегувань в презентацію).

Також перо зручно використовувати для творчості, щоб робити скетчі та малювати. Для цього з магазину додатків можна завантажити 6-місячну пробну версію Clip Studio Paint або безкоштовну програму Canva.

А ось створювати замітки на заблокованому екрані, як це працює з флагманськими смартфонами, тут не можна.

Продуктивність і оснащення

Модель працює на потужному ігровому процесорі Snapdragon 750G. Як показують тести, він менш продуктивний, ніж Snapdragon 865+ в Tab S7. Однак на практиці ви це навряд чи помітите – планшет також тягне всі топові ігри на максимальних налаштуваннях і плавно працює в режимі багатозадачності. Всього можна використовувати до 3 вікон з додатками одночасно. А якщо підключити гаджет до монітора і клавіатури через Samsung DeX, він і зовсім замінить настільний ПК.

Тестова модель була оснащена 6 Гб оперативної і 128 Гб вбудованої пам’яті. Також існує версія з 4/64 Гбайт. Додатково можна використовувати карти microSD об’ємом до 1 ТБ – якщо, звичайно, знайдете таку «крихітку» в продажу за адекватною ціною.

Планшет працює на Android 11 і повністю сумісний з екосистемою Samsung. Якщо у вас є кілька гаджетів цього бренду, прив’язаних до одного акаунту, ви зможете включити функцію «Продовження роботи додатків на інших пристроях» і працювати в одних і тих самих програмах одночасно. Наприклад, копіюючи текст на планшеті і вставляючи його на смартфоні Galaxy.

Варто сказати пару слів про камеру. Тут встановлено тилових датчик з роздільною здатністю 8 Мп і автофокусом. Відео можна записувати максимум в Full HD при 30 кадрах в секунду. При хорошому освітленні на нього можна зробити знімки пристойної якості, але без модних ефектів на кшталт боке. Хоча, підтримується функція «Мультикадр», про яку ми детально розповідали в огляді камери Galaxy S21 Ultra.

Фото на Galaxy Tab S7 FE

Фронталка з роздільною здатністю 5 Мп відмінно підходить для відеоконференцій і дзвінків, але не більше – все-таки це планшет, а не смартфон для створення відео в TikTok.

Пристрій підтримує Bluetooth 5, Wi-Fi 5, всі актуальні системи геолокації і оснащується слотом для сім-карт з 4G.

Автономність

Планшет оснащений відмінною батареєю 10 090 мАг. У нашому тесті він розрядився на 5% за півгодини відтворення HD-відео на YouTube. При цьому був включений Wi-Fi і налаштована середня яскравість. Таким чином, повного заряду вистачить приблизно на 10 годин перегляду – це хороший результат для 12-дюймового гаджета.

Зарядний пристрій в комплекті найпростіший – на 15 Вт. Також планшет підтримує швидку зарядку потужністю до 45 Вт – з нею він заряджається до 100% приблизно за півтори години.

Висновки

Планшет поки не надійшов у продаж в Україні. Ціни на звичайний Tab S7 стартують від 17 000 гривень. Нагадаємо, що дисплей і батарея у Tab S7 FE більше. Тому якщо для вас важливіше розмір екрану і автономність, а не продуктивність, можна сміливо зробити вибір на користь «фанатської» версії.

