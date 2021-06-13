Секрет популярності: чому в 2021 році мільйони українців користуються застарілою Windows XP

Від Windows XP у нас залишилися теплі спогади після мук з Windows Me і Windows Vista, яку часто називали «Віндоус висне».





Вийшла XP-шка, така вся ніжна, мультяшна, як справжня жінка! Природно вся ця мультяшність вікон сильно їла ресурси комп’ютера, яких тепер було мало.

Всі вікна в Windows XP були закругленими, графічними

Але і це не було проблемою – вся ця графіка відключалася і XP набувала класичний (від Windows 95) зовнішній вигляд.

Так, це був прорив. Однак пройшло 8 років і з’явилася операційна система набагато крутіше XP – Windows 7. Її можна назвати взагалі еталоном стабільності Microsoft тих років. Потім невдала 8-ка, і нарешті 10-ка. Виходить, що XP вже тричі морально застаріла.

Понад 16% користувачів у всьому світі до цих пір продовжують працювати на комп’ютерах під управлінням Windows XP, офіційна підтримка якої припинилася 7 років тому. В Україні цей показник навіть вищий за середньосвітовий – близько 21% наших співвітчизників все ще використовують цю ОС, випущену компанією Microsoft 20 років тому.

Чим приваблює Windows XP людей в 2021 році?

В принципі, нею можна користуватися. Потрібно лише підібрати версію браузера, який не буде гальмувати, але в той самий час буде адекватно відображати сайти. За 20 років технології веб-будівництва пішли далеко вгору, тому браузер тих років не підійде, а сучасний буде гальмувати (якщо взагалі встановиться).

Ну а ті програми, які працювали тоді (якщо вони не оновлюються безпосередньо з мережі), будуть працювати і зараз. Однак незрозуміло, навіть якщо немає грошей на новий комп’ютер, то з рук можна за недорого купити системний блок, який буде спокійно тягнути Windows 7 або навіть 10. Може вони про це не знають?

Так, звичайно є любителі, яким подобається. Ностальгія, але ми не думаємо що їх так багато? Гаразд ще без інтернету, але незрозуміло. Можливо, що це роблять ті, які не знають, що можна купити комп’ютер з рук або ж зовсім якісь бідні країни.

Однак, Windows XP не помре. Вона буде ще довго жити в наступних сферах:

– Банківська сфера. Зателефонували своїй знайомій, яка працює в маловідомому банку. Всі їх банкомати працюють на Windows XP і міняти нічого вони не будуть. Хіба що програму оновили і додали NFC модуль для безконтактних платежів. Все влаштовує. Природно XP в банкоматі буде сильно кастомізована і її так просто не зламати.

– В XP була досить хороша підтримка ігор з минулого, які ще під MS DOS йдуть. Багато геймерів тому її і використовують: на жаль, щоб пограти в древні ігри на 10-ці, потрібно часом «танцювати з бубном». Нещодавно грали в Fallout 2 під 10 ку, запустили не з першого разу, і все одно ловили рудименти у вигляді глюків графіки і зависань.

– На підприємствах, на заводах і в медицині. Та що вже говорити, якось робили балансування коліс: у них був найдавніший комп’ютер з програмою під Windows 3.11.

І міняти не збираються, все влаштовує. Програма надійна і стабільна, як і обладнання тих років. Багато хороших програм (а головне безкоштовних) до цих пір роблять свою справу і ніякі віруси їм не страшні.

Бачили також у продажу апарат УЗД, який взагалі працював на Windows 95 (підключався до COM порту ПК).

– Хакери не будуть шукати якісь нові уразливості в Windows XP, тому ризику заразити систему новими вірусами немає. А старі вже всі вивчені і в цьому допоможе антивірус.

Ну і як то кажуть – старий кінь борозни не зіпсує. Однак, варто розуміти що на XP більшість сучасних програм може навіть не запуститися або ж працювати неправильно і використовувати операційну систему можна тільки заради отримання солодких нот ностальгії.