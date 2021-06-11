Українців готують до підвищення цін на провідний інтернет

Міненергетики внесли пропозицію, яка може дещо змінити умови доступу інтернет-компаній до електроопор. Далеко не усі провайдери використовують ці об’єкти інфраструктури для своєї діяльності. Однак у маленьких містечках та селах – це єдиний спосіб «прокласти інтернет».





Попередня редакція відповідного закону дозволяла енергопідприємствам дещо підвищувати реальні ставки. Та у тому ж документі міститься й формула, за якою користування однією електроопорою коштує 0,3 % мінімальної зарплати за місяць, тобто лише 18 грн. Отож у Міністерстві енергетики вирішили закріпити таку формулу у якості основної методики розрахунку вартості користування.

Зміни одразу ж були погоджені із Національною комісією з регулювання зв’язку та інформатизації. Здавалося б, новація піде лише на користь інтернет-провайдерам й зменшить їх витрати. Та не все так однозначно.

Невдалий момент для змін

На думку Анатолія П’ятакова, очільника Інтернет асоціації України, зміни у законодавстві не змусять обленерго спростити умови користування електроопорами для провайдерів. Адже вдалий перерахунок витрат на утримання опор дозволить, попри все, «підігнати» тарифи до потрібної суми.

До всього у селах часто густо не застосовуються коефіцієнти, що знижують вартість користування, а ціна за опору не розподіляються пропорційно на усіх, хто ними користується.

На думку експерта, час для змін також було обрано невдало. Адже зараз саме стартував сезон будівництва, а держава ще й пообіцяла субвенції для підключення сіл до мережі Інтернет.

В обхід правил

Як вже згадувалося, енергокомпанії нерідко зловживають владою та змушують провайдерів сплачувати не лише їх частину за оренду опори, а усю суму повністю, не враховуючи що одним об’єктом інфраструктури користуються одразу кілька компаній.

Ще один спосіб підвищити дохід коштом інтернет-компаній – це нав’язування власних проектувальників для прокладання телекомунікаційних мереж. Така послуга провайдерам обходиться часом у кілька разів дорожче, ніж у випадку самостійного вибору підрядника.

З огляду на такі умови користування електроопорами, у віддалених регіонах та селах із виключно провідним інтернетом ціни на дорогоцінні мегабайти неодмінно зростуть. Та популярні провайдери будуть до останнього боротися за клієнта, навіть шляхом демпінгу.