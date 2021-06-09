В Україні набуває популярності нова шахрайська схема з відмивання грошей

Шахрайство – це легкий спосіб заробити великі гроші, тому недоброчесних громадян, які цим займаються в усі часи було досить багато. Способи відбирання грошей у довірливих людей постійно розвиваються, з’являються нові методи.





У цій статті хочемо поділитися з вами свіжим способом розводу людей на гроші за допомогою банківських карт, яким користуються злочинці.

“Геніальність” цього способу полягає в тому, що спочатку шахрай переводить на карту жертви гроші, під різними приводами. Наприклад зробити передоплату за якийсь товар або послугу, яку знайшов у профілі на OLX або іншій дошці оголошень. Або може відразу перевести на карту жертви гроші. Коли він переводить гроші, то вони дійсно приходять на рахунок.

А після цього шахрай дзвонить і просить перевести гроші назад, тому що “передумав” купувати річ або “помилився” номером карти при переводі. Розрахунок робиться на сумлінність жертви і практично всі люди переводять гроші назад шахраєві. Не замислюючись про те, що при переводі висвічується ім’я та по батькові одержувача і помилитися дуже складно.

Але підступ полягає в тому, що перевести гроші потрібно не на ту саму карту, з якої гроші прийшли, а на іншу, яку диктує шахрай.

Іноді, шахрай може навіть просити повернути не всю суму, а залишити частину собі, за клопіт. І це підкуповує ще більше довірливу жертву.

А потім жертва стає співучасником злочинної групи, яка викрала гроші. Тому що його використовували для “відмивання” викрадених грошей і він навіть отримав за цю схему свою винагороду. І коли буде відкрито кримінальну справу, буде дуже складно довести, що вона винна і “не при справах”.

Тому не варто бути наївним і переводити гроші туди, куди просять. Шахрая можна відправити в банк, писати заяву на повернення грошових коштів. Що він робити, природно, не буде, тому що переводив гроші з чужої карти. І ці гроші просто залишаться у жертви шахрая на карті!

А якихось погроз боятися не варто і можна самому пригрозити заявою в правоохоронні органи.