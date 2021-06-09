Названо елементарні правила, які допоможуть прожити 100 років

У всі часи люди прагнули розкрити таємницю довголіття. Та насправді ніякої магії у цьому немає. Кожен з нас у змозі прожити довге та щасливе життя. Варто лише правильно харчуватися, займатися улюбленою справою та присвячувати якнайбільше часу рідним та близьким. Такий спосіб життя допоможе зберегти сили та енергію на довгі роки й отримувати насолоду він кожного прожитого дня.
Пропонуємо вашій увазі 8 правил здорового та щасливого життя, що неодмінно допоможуть прожити принаймні століття.
- Бережіть свій кишківник.
Цей орган є надзвичайно важливим для здоров’я в цілому. Бактерії кишківника допомагають організму людини отримувати необхідні вітаміни, генерують енергію та навіть виробляють токсини для боротьби із небезпечними вірусами.
- Харчування по-італійськи.
Позитивно впливає на здоров’я кишківника та його мікрофлору харчування у середземноморському стилі. Морепродукти, свіжі фрукти та овочі, оливкова олія – всі ці продукти насичують організм необхідними корисними жирами, пробіотиками, вітамінами, підтримують клітинний імунітет.
- Вегетаріанство.
Гарвардські вчені визначили, що більшість американських довгожителів – вегетаріанці. Виявляється, продукти тваринного походження і справді не надто корисні для людини. Перенасичення організму білком провокує передчасне старіння клітин та скорочує життя.
- Менше солодощів.
Глюкоза, взаємодіючи із білками у клітинах нашого організму запускає процес, що незмінно призводить до погіршення здоров’я людини. У любителів солодкого швидко втрачають еластичність шкіра, м’язи та судини серця, погіршується рухливість суглобів. Уповільнити цей деструктивний процес можна лише обмеживши кількість цукру у раціоні.
- Активний спосіб життя.
Навіть якщо ви не дуже спортивна людина, прогулянки на свіжому повітрі протягом 30-40 хвилин в день сприятимуть підтримці імунітету та хорошого самопочуття.
- Улюблене заняття.
Займатися справою, яка вам до душі, корисно насамперед для психологічного здоров’я. Так ви зможете отримувати ще більшу насолоду від життя та з нетерпінням чекати кожного нового дня.
- Тренування для мозку.
Не лише тіло, а й розум потрібно щодня тримати у тонусі. Чудовим способом підтримки розумової активності стане вивчення іноземних мов, розгадування ребусів та кросвордів.
- Родинне тепло.
Більше спілкуйтеся та оточуйте себе близькими й рідними людьми. Самотність – не найкращий супутник довголіття. А от велика любляча родина неодмінно надихне прожити довге та щасливе життя.
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