Київстар дозволив користуватись своїм найдешевшим тарифом ще ряду абонентів

Відтепер спеціальними тарифами мобільного оператора Київстар «Дзвінки для батьків» й «Інтернет для батьків» зможуть користуватися особи із I-III групами інвалідності. Обидва тарифи пропонують як базові послуги, так і чимало додаткових опцій. Та головною перевагою обох пакетів є доволі низька помісячна оплата у порівнянні з іншими тарифними планами оператора.





Пакети послуг «Для батьків» було розроблено компанією Київстар спеціально для людей похилого віку. Відповідно, перелік послуг, доступних користувачам цього тарифного плану, обирався з огляду на потреби та уподобання старших людей. Популярні пакети послуг придбали уже близько 300 тисяч клієнтів, адже тарифний план виявився оптимальним за відношенням ціна-якість.

За численними побажаннями абонентів мобільний оператор вирішив зробити новий тариф доступний й для інших незахищених верств населення.

Отож тепер користуватися розширеним спектром послуг від Київстар за помірну платню зможуть також особи з інвалідністю будь-якої вікової категорії. За словами Павла Данімана, керівника відділу маркетингу Київстар, компанія вважає себе соціально відповідальним оператором мобільного зв’язку, та прагне забезпечити усіх клієнтів, незалежно від доходу та соціального статусу, широким спектром послуг найвищого ґатунку.

Вартість тарифу «Дзвінки для батьків» наразі складає всього 75 грн. За таку оплату користувачі отримають необмежене спілкування у мережі та дзвінки на номери інших операторів лише за 50 коп/хв. Використання мобільного інтернету цей тарифний план не передбачає.

Натомість пакет послуг «Інтернет для батьків» вартістю 100 грн за місяць пропонує 5 тис. мегабайт для користування мобільним інтернетом, необмежене спілкування з абонентами Київстар та 50 хв для дзвінків поза мережею. До того ж, за перші 2 місяці із цим тарифним планом потрібно буде сплачувати всього по 75 грн, щоб оцінити переваги розширених послуг та прийняти остаточне рішення.

Підключити вказані пакети можна у будь-якому офіційному магазині Київстар. При собі потрібно мати документи, що посвідчують особу, адже обидва тарифні плани є контрактними. Особам з інвалідністю потрібно буде також пред’явити відповідне посвідчення. Одразу ж після підписання договору ви зможете вільно користуватися якісними та вигідними послугами від Київстар.