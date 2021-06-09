Киевстар позволил пользоваться своим дешевым тарифом еще ряду абонентов

Отныне специальными тарифными планами мобильного оператора Киевстар «Звонки для родителей» и «Интернет для родителей» смогут пользоваться лица с I-III группами инвалидности. Оба тарифа предлагают как базовые услуги, так и немало дополнительных опций. Но главным преимуществом обоих пакетов является довольно низкая помесячная оплата, по сравнению с другими тарифными планами оператора.





Пакеты услуг «Для родителей» были разработаны компанией Киевстар специально для пожилых людей. Соответственно, перечень услуг, доступных пользователям этого тарифного плана, подбирался с учетом потребностей и предпочтений пожилых людей. Популярные пакеты услуг приобрели уже около 300 тыс. клиентов, ведь тарифный план оказался оптимальным в соотношении цена-качество.

По многочисленным пожеланиям абонентов мобильный оператор решил сделать новый тариф доступным и для других незащищенных слоев населения. Теперь пользоваться расширенным спектром услуг от Киевстар за умеренную плату смогут также лица с инвалидностью любой возрастной категории. По словам Павла Данимана, руководителя отдела маркетинга Киевстар, компания считает себя социально ответственным оператором мобильной связи, и стремится обеспечить всех клиентов, независимо от дохода и социального статуса, широким спектром услуг высшего качества.

Стоимость тарифа «Звонки для родителей» сейчас составляет всего 75 грн. За такую оплату пользователи получат неограниченное общение в сети и звонки на номера других операторов всего за 50 коп/мин. Пользования мобильным интернетом этот тарифный план не предусматривает.

Пакет услуг «Интернет для родителей» стоимостью 100 грн в месяц предлагает 5 тыс. мегабайт для пользования мобильным интернетом, неограниченное общение с абонентами Киевстар и 50 мин для звонков вне сети. К тому же, за первые 2 месяца с этим тарифным планом нужно будет платить всего по 75 грн, чтобы оценить преимущества расширенных услуг и принять окончательное решение.

Подключить указанные пакеты можно в любом официальном магазине Киевстар. При себе нужно иметь документы, удостоверяющие личность, ведь оба тарифных плана являются контрактными. Людям с инвалидностью нужно будет также предъявить соответствующее удостоверение. Сразу же после подписания договора вы сможете свободно пользоваться качественными и выгодными услугами от Киевстар.