Що робити, якшо завис смартфон: які сенсори і кнопки тиснути

Смартфон як і будь-який інший комп’ютер (а смартфон ним і є) може зависнути. Погано те, що в сучасних смартфонах залишилося зовсім мало кнопок (гучність вгору / вниз і кнопка живлення), однак, є ще й віртуальні кнопки і датчики. Але про все докладно.





Отже, уявімо собі ситуацію – завис смартфон. Що робити?

1. Пробуйте розбудити його багаторазовим натисканням на кнопку живлення. Натискання повинні бути швидкі. У 90% випадків, це допомагає смартфону отримати пріоритетну команду і “розвиснути”.

2. Утримуйте кнопку живлення і тисніть по клавішах гучності: вгору і вниз. Спробуйте затиснути відразу 3 клавіші: живлення, гучність вниз і гучність вгору. Можливо це допоможе.

3. Утримуйте кнопку живлення доти, поки смартфон не вимкнеться. Однак, якщо він завис намертво, потрібно пробувати робити пункт №1,2 та ті, які йдуть нижче. Можливо, потрібно почекати хвилин 5 або ж тривалий час утримувати кнопку живлення. З силою тиснути не потрібно, зламаєте.

5. Пробуйте натискати поперемінно на клавіші гучності.

6. Пробуйте багаторазово натискати на службові кнопки по екрану:

Суть натискань по кнопках живлення або кнопках меню в тому, що смартфон можливо отримає пріоритетну команду, що призведе до зависання.

Також можна спробувати:

1. натискати на сенсор відбитка пальця.

Дана команда пріоритетна і веде до пробудження пристрою, якщо він не завис. У випадку із зависанням, теж іноді допомагає:

Сенсор відбитка пальця, як правило, знаходиться на задній панелі поруч з камерою.

2. У кожному смартфоні є датчик світла, який регулює яскравість. Якщо у вас включена «Автояскравість», то можна спробувати затиснути датчик. Він знаходиться на передній панелі біля динаміка і фронтальної камери:

Датчик потрібно закрити, відкрити. Повторити кілька разів.

3. Спробувати вставити навушники в 3.5 міліметровий роз’єм, якщо він присутній на пристрої.

Що робити якщо і це не допомогло?

1. Якщо акумулятор знімний, то можна витягнути його і вставити назад.

2. Пробуйте підключити гаджет до зарядного пристрою і почекати хвилин 5-10. Смартфон має перезавантажитися.

Якщо ж зовсім нічого не допомагає, то вихід один: чекати, поки батарея смартфона сяде і він сам вимкнеться. Після цього, він повинен включитися нормально. Ну а якщо смартфон після розряду батареї не вдалося зарядити і включити, то потрібно нести його в сервісний центр.