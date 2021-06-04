“Новая Почта” значительно упростила отправку посылок

Новая процедура требует лишь прийти в отделение и указать необходимые данные.





Отныне все клиенты «Новой Почты» получили возможность делать международные отправления без заполнения онлайн заявки на официальном сайте. То есть, для посылки, которая отправляется за пределы Украины, нужно указать только страну, контактную информацию лица, которое получает бандероль и стоимость посылки. Все остальные данные заполняет штатный работник компании, который и позвонит клиенту. Это говорит о том, что фирма значительно упростила отправку посылок.

Ранее клиентам нужно было прийти в отделение «Новой почты», имея при себе в смартфоне верифицированную заявку онлайн на международное виправлення. Работники фирмы проверяли посылку, чтобы она не содержала запрещенных товаров и отвечала указанным данным.

Юрий Беневитский, глава отдела СЕО «Новой Почты» сделал заявление, что компания всегда идет на уступки клиентам, так и упростили процедуру, чтобы они могли легко пользоваться услугами международных отправлений. Также топ–менеджер отметил, что другие процедуры предоставления услуг в компании также буду максимально упрощены.

Что необходимо для оформления отправки международной посылки в отделении «Новой Почты»:

Отправитель приносит бандероль , ее можно даже не заворачивать . Затем делается ее описывают согласно закону и устанавливают страховую стоимость ..

Далее следует указать страну , город , индекс и точный адрес , куда надо привезти посылку .. Также надо указать фамилию , имя и отчество , номер телефона и E – Mail лица , которое должно получить посылку ..

Также надо отметить, что при отправке одной позиции товара отправителю позвонит работник компании, чтобы заполнить необходимую информацию для таможни.

Упрощение процедуры отправки бандеролей за рубеж в «Новой Почте» является значительным шагом вперед. Более того: это свидетельствует, что компания продолжает эволюционировать в плане предоставления услуг доставки. Теперь не нужно показывать верифицированным онлайн заявку на международные отправления. Теперь можно принести бандероль в отделение и заполнить необходимые данные. То есть, теперь международные посылки приравниваются обычным!