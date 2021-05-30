Експерти розповіли, як легко запам’ятовувати надійні паролі

Навіть якщо ви використовуєте менеджер паролів, доводиться тримати в голові як мінімум одну складну комбінацію простих і малих літер, цифр і спеціальних символів. Програма надійно захищає дані для входу в десятки і сотні акаунтів, але її і саму потрібно захистити стійким до злому майстер-паролем. Є кілька нехитрих прийомів, за допомогою яких легко втримати в пам’яті довгий і складний пароль.





Поетичний пароль

Головна відмінність людського мозку від комп’ютера – асоціативне мислення. На пошуку паралелей між непов’язаними, здавалося б, фактами і подіями засновані правила мнемоніки, на них буде грунтуватися і наш метод. Все просто: беремо кілька рядків з улюбленого вірша і за певним алгоритмом перетворимо їх у складний, що не піддається злому пароль.

Правила прості:

беремо перші літери слів (або все слово, якщо в ньому всього один символ);

зберігаємо розділові знаки;

якщо в слові кілька складів і перша буква знаходиться в складі з наголосом, робимо її великою.

Правила довільні, можете придумати свої. Головне – запам’ятати алгоритм. Краще брати рядки з творів зарубіжних авторів, так не доведеться переводити кирилицю в латиницю. Якщо з творчістю Шекспіра в оригіналі ви знайомі слабо, доведеться скористатися перекладачем.

Головне в безпечному паролі – не забути його

Пароль – кодова фраза

Ще один простий прийом для створення безпечного пароля – використання кодової фрази. Стійкість до злому зростає при збільшенні довжини пароля і розширенні набору символів. Ми зробимо і те й інше: використовуємо досить довгу фразу і додамо спецсимволів і цифр, замінивши ними пропуски між словами і схожі за написанням букви.

Нехай кодова фраза – «As far as I know». Міняємо всі «а» на «@», «I» на «1», «о» на «0», прогалини на знак рівності. У підсумку вийде @ s = f @ r = @ s = 1 = kn0w.

Вийшов 16-значний пароль. Нехай і не найвдаліший через часте повторення «@» та знака рівності.

Кращий пароль – довгий пароль

Чим довше комбінація символів, тим її складніше зламати методом перебору. Якщо скористатися сервісом перевірки зламостійкості паролів від дослідницької корпорації Гібсона, можна з’ясувати, що на злом придуманого нами поетичного пароля може піти піде 3800 років. Якщо ж додати до нього повторену тричі комбінацію букв «q» і «w» (або будь-яких інших символів), на підбір піде 14,67 трильйонів століть.

Цифри досить умовні, але загальне уявлення про стійкість до злому дають. І головне, пароль дуже легко запам’ятати і ніколи не забувати.