Експерти розповіли, що можна підключити до смартфону через роз’єм для зарядки

Люди часто купують смартфон як пристрій, в якому не потрібно нічого змінювати або додатково налаштовувати. Розпакував – включив – користуйся: це дійсно зручно, не вимагає витрат за часом і не вартує власнику нервових клітин. Але є і зворотна сторона “табору” – користувачі, які жадають постійно модифікувати, покращувати, розширювати.





Ми, можливо, не відкриємо вам секрет, якщо скажемо, що зі смартфона можна зробити повноцінний мультимедійний пристрій, який можна використовувати як для роботи, так і для розваг. У цій статті розповімо про перетворення смартфона на “Франкенштейна”.

Трохи теорії

USB One-The-Go (OTG) – це такий собі “провідник” для інших пристроїв, які підключаються до смартфону. Девайс в цьому випадку виступає в ролі хоста, а все, що підключається до нього через OTG – в ролі периферійних пристроїв. Для підключення пристроїв до смартфону використовується OTG-кабель.

Флеш карта

Якщо смартфон не підтримує карти microSD – є можливість підключити до нього повноцінну USB-флешку. Зручність у тому, що підключити її після цього до ПК не викличе жодних проблем. Для її роботи є тільки одна умова: смартфон повинен підтримувати роботу з різними файловими системами.

Миша і клавіатура

Багато OTG-перехідників мають всього один роз’єм USB-A, тобто підключити до смартфону вийде всього один пристрій. USB-хаб легко вирішує цю проблему: він дозволяє підключати до девайсу відразу кілька пристроїв.

Наприклад, так можна одночасно користуватися дротовими мишею і клавіатурою. Застосувань для них маса: текстові редактори, месенджери, можна навіть пограти з їх допомогою (і обхитрити інших гравців в шутерах, але таких не люблять). Виходить “ноутбук на мінімалках”.

Сканер і принтер

Іноді може знадобитися і паперовий носій. Якщо поруч немає ПК, то смартфон з OTG-кабелем, потрібні файли для роздруківки і принтер допоможуть, але на смартфон доведеться встановити програму для роздруківки (в Google Play їх повно).

Зворотна зарядка

Корисною функцією є зворотна зарядка смартфона. Якщо під рукою немає повербанка, але є щедрий друг, то при необхідності можна зарядити від його смартфона свій.

Це далеко не всі способи застосування OTG-кабелю: за допомогою нього можна підключати до смартфону USB колонки, гарнітуру, геймпад, модем та інше. Загалом, на що вистачить фантазії та часу.