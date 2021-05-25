Фахівці розповіли, як налаштувати Mi Акаунт і знайти втрачений смартфон Xiaomi

Іноді люди можуть втратити свій смартфон через звичайну неуважність: покласти його на стіл в кафе, на сидінні в таксі або просто упустити з кишені – це зовсім не важко. Важко його повернути: ймовірність того, що ви знайдете смартфон або ж люди, які знайшли вам його віддадуть, невелика.





На щастя для нас, виробники передбачають такі випадки і дають можливість власникові швидко знайти втрачений смартфон. У пристроях Xiaomi така функція теж присутня.

Входимо в Mi Акаунт

Функція пошуку смартфона Xiaomi доступна тільки в фірмовій хмарі від Xiaomi, а для роботи хмари потрібен Mi Акаунт.

“Що таке Mi Акаунт і де його взяти?”

Все просто: він реєструється як будь-який інший рахунок і потрібен для роботи деяких функцій. При реєстрації можна використовувати як пошту, так і номер телефону.

Увійти в акаунт або зареєструвати його можна в пункті налаштувань “Mi акаунт”:

Функція “Знайти пристрій”

Як тільки ви ввійдете в Mi Акаунт, для вас стане доступним управління хмарою Xiaomi Cloud. Воно нам ще знадобиться, але для початку активуємо саму можливість пошуку пристрою.

В меню управління хмарою натискаємо на пункт “Пошук пристрою” і включаємо його:

Тепер переходимо до Xiaomi Cloud. Увійти в нього можна двома способами: шляхом “Управління даними” – “Показати об’єкти в хмарі” в меню хмари, або ж через сайт i.mi.com (не реклама). Ми розповімо вам про другий спосіб.

Відкриваємо сайт і входимо у ваш Mi Акаунт за допомогою пошти / номера телефону / логіна:

Ми потрапляємо на головний екран нашої хмари. Нас цікавить пункт “Знайти пристрій”:

Побачити місце розташування смартфона можна на Google Картах. Якщо загублений смартфон недалеко від вас, можна спробувати відтворити на ньому звуковий сигнал.

Там само можна включити “Режим втрати”: при втраті смартфона ви зможете відстежити його місце розташування. Ваші банківські карти будуть автоматично видалені, а при спробі підключити смартфон до мережі, система зажадає ввести пароль від Mi Акаунта. Якщо ж смартфон буде вимкнений, система відправить SMS-повідомлення оператору зв’язку для відстежування місцеположення.

Пункт “Стерти дані” повністю стирає всі дані на втраченому пристрою.

Вся принадність можливості в тому, що увійти в хмару Xiaomi можна через звичайний браузер на іншому смартфоні або ПК.