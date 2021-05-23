Як швидко згорнути всі вікна в Windows 10: гарячі кнопки

Іноді, потрібно швидко згорнути всі вікна і відобразити робочий стіл. Це потрібно, якщо ви дивитеся щось недобре на комп’ютері, почули кроки і вам потрібно терміново прибрати вміст екрану.





Ну або ж вам терміново знадобився робочий стіл комп’ютера.

Публікація призначена для початківців користувачів. Досвідченим користувачам не варто приймати її близько до серця.

Є кілька способів!

Спосіб №1 – одночасне натискання Win + D покаже робочий стіл. Повторне натискання поверне всі відкриті вікна!

Спосіб №2 – одночасне натискання на Win + M закриє всі вікна, крім діалогових.

Тобто тих вікон, в яких від вас вимагається якесь підтвердження.

Виглядає це так:

Тобто згорнулися всі вікна, де немає ніяких важливих моментів.

Для того, щоб відновити всі згорнуті вікна таким чином тисніть одночасно Win + Shift + M:

Також мало хто знає, що на панелі завдань, праворуч від годинника є практично невидима хитра кнопка для згортання всіх вікон.

Це дуже зручно, якщо вам потрібно показати робочий стіл, коли ви активно працюєте мишкою.

Натискання на цю кнопку-виїмку згорнуть всі вікна, а повторне натискання поверне всі вікна на екран.

Також, клік правою кнопкою по панелі задач викличе контекстне меню, в якому буде заповітна кнопка показу робочого столу:

Або ж правою кнопкою по меню «Пуск»:

Ну і звичайно можна натиснути Ctrl + Alt + Del і з’явиться призначена для користувача заставка Windows і вміст екрану сховається. Іноді процес згортання вікон може проходити довго (в залежності від завантаженості системи).

В цьому випадку, можна натиснути Win + L для блокування поточного користувача. Вийде службове вікно з кнопкою входу до вашого профілю.