Експерти розповіли, чому нагрівається смартфон, як цього уникнути та як його “охолодити”

Сильне нагрівання смартфона може привести як до тимчасової втрати нормальної працездатності, так і до незворотних змін, через які смартфон потрібно буде ремонтувати.
У цій статті ми поговоримо про поширені причини сильного нагріву смартфона, а також про те, як не допустити перегріву.
Занадто сильне нагрівання смартфона може зруйнувати як мінімум акумулятор смартфона і як максимум інші його компоненти.
Причини сильного нагріву смартфона
Тут відразу хочеться відзначити, що невелике нагрівання для смартфона природно. Воно пов’язане з:
- температурою навколишнього середовища , смартфон не може бути холодніше, ніж навколишнє середовище, якщо він знаходитися там довго
- теплом наших рук, якщо ми тримаємо смартфон, то він відповідно, може нагріватися до температури тіла
- природним нагріванням процесора або акумулятора смартфона, ці компоненти природно можуть нагріватися в процесі роботи смартфона
У будь-якому випадку, смартфон не повинен нагріватися до такої міри, що його неможливо тримати в руках, таке відчуття явно свідчить про перегрів гаджета.
В процесі роботи смартфона в його акумуляторі відбуваються хімічні реакції з виділенням тепла, це сприяє його нагріванню.
Також, при виконанні на смартфоні ресурсоємних завдань відбувається нагрів процесора.
Це можна сказати мозок смартфона, який виробляє величезну кількість обчислювальних задач.
Однак, ще є причини, які призводять до сильного, що не нормально нагрівання смартфона:
- Зарядка смартфона з допомогою не оригінального або не сертифікованого ЗП
- Зарядка смартфона за допомогою так званої «швидкої зарядки»
- Тривалий перегляд відео або використання «важких ігор та інших програм»
- Смартфон залишений на сонці
- Робота великої кількості фонових додатків або шкідливих програм (вірусів)
- Старе програмне забезпечення
Як «охолодити» смартфон
Не слід класти смартфон в морозильну або холодильну камеру, це може необоротно пошкодити компоненти смартфона.
Щоб охолодити сильно нагрітий смартфон потрібно зробити кілька дій:
- Обов’язково прибрати смартфон від джерел тепла (сонце, руки, нагрівальні прилади)
- Зняти захисний чохол
- Прибрати смартфон від зарядного пристрою
- Закрити всі відкриті програми / вимкнути або перезавантажити смартфон
- Тимчасово не використовувати смартфон
Як не допустити перегрів смартфона
- Краще не використовувати смартфон під час його зарядки, особливо, якщо він сильно нагрівається і заряджається за допомогою «швидкої зарядки».
- Не використовуйте неоригінальні та не сертифіковані зарядні пристрої. Вони можуть неправильно заряджати смартфон, нагріватися і навіть спалахнути.
- Знімайте захисний чохол під час зарядки смартфона, він заважає нормальній тепловіддачі і тому смартфон може перегріватися.
- Не залишайте смартфон на сонці і біля опалювальних пристроїв.
- Оновлюйте смартфон до останніх версій ОС, запропонованих виробником. Не завантажуйте програми і файли, які можуть містити віруси.
- Якщо смартфон досить сильно нагрівся під час використання дайте йому «відпочити». Тимчасово не використовуйте його, вимкніть екран і працюючі функції типу: wi-fi, Bluetooth, LTE і так далі.
Сподіваємося, поради з цієї статті допоможуть вам не допускати перегріву смартфона, продовжити його термін служби і комфортно його використовувати.
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