Експерти розповіли, чому нагрівається смартфон, як цього уникнути та як його “охолодити”

Сильне нагрівання смартфона може привести як до тимчасової втрати нормальної працездатності, так і до незворотних змін, через які смартфон потрібно буде ремонтувати.





У цій статті ми поговоримо про поширені причини сильного нагріву смартфона, а також про те, як не допустити перегріву.

Занадто сильне нагрівання смартфона може зруйнувати як мінімум акумулятор смартфона і як максимум інші його компоненти.

Причини сильного нагріву смартфона

Тут відразу хочеться відзначити, що невелике нагрівання для смартфона природно. Воно пов’язане з:

температурою навколишнього середовища , смартфон не може бути холодніше, ніж навколишнє середовище, якщо він знаходитися там довго теплом наших рук, якщо ми тримаємо смартфон, то він відповідно, може нагріватися до температури тіла природним нагріванням процесора або акумулятора смартфона, ці компоненти природно можуть нагріватися в процесі роботи смартфона

У будь-якому випадку, смартфон не повинен нагріватися до такої міри, що його неможливо тримати в руках, таке відчуття явно свідчить про перегрів гаджета.

В процесі роботи смартфона в його акумуляторі відбуваються хімічні реакції з виділенням тепла, це сприяє його нагріванню.

Також, при виконанні на смартфоні ресурсоємних завдань відбувається нагрів процесора.

Це можна сказати мозок смартфона, який виробляє величезну кількість обчислювальних задач.

Однак, ще є причини, які призводять до сильного, що не нормально нагрівання смартфона:

Зарядка смартфона з допомогою не оригінального або не сертифікованого ЗП Зарядка смартфона за допомогою так званої «швидкої зарядки» Тривалий перегляд відео або використання «важких ігор та інших програм» Смартфон залишений на сонці Робота великої кількості фонових додатків або шкідливих програм (вірусів) Старе програмне забезпечення

Як «охолодити» смартфон

Не слід класти смартфон в морозильну або холодильну камеру, це може необоротно пошкодити компоненти смартфона.

Щоб охолодити сильно нагрітий смартфон потрібно зробити кілька дій:

Обов’язково прибрати смартфон від джерел тепла (сонце, руки, нагрівальні прилади)

Зняти захисний чохол

Прибрати смартфон від зарядного пристрою

Закрити всі відкриті програми / вимкнути або перезавантажити смартфон

Тимчасово не використовувати смартфон

Як не допустити перегрів смартфона

Краще не використовувати смартфон під час його зарядки, особливо, якщо він сильно нагрівається і заряджається за допомогою «швидкої зарядки». Не використовуйте неоригінальні та не сертифіковані зарядні пристрої. Вони можуть неправильно заряджати смартфон, нагріватися і навіть спалахнути. Знімайте захисний чохол під час зарядки смартфона, він заважає нормальній тепловіддачі і тому смартфон може перегріватися. Не залишайте смартфон на сонці і біля опалювальних пристроїв. Оновлюйте смартфон до останніх версій ОС, запропонованих виробником. Не завантажуйте програми і файли, які можуть містити віруси. Якщо смартфон досить сильно нагрівся під час використання дайте йому «відпочити». Тимчасово не використовуйте його, вимкніть екран і працюючі функції типу: wi-fi, Bluetooth, LTE і так далі.

Сподіваємося, поради з цієї статті допоможуть вам не допускати перегріву смартфона, продовжити його термін служби і комфортно його використовувати.