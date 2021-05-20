«Ощадбанк» зняв у клієнта 2300 гривень «за неактивність»

У мережі з’явився негативний відгук на адресу державного банку «Ощадбанк». Користувач поскаржився, що у нього списали гроші з соціальної карти під приводом відсутності активності з боку власника. Гроші банк повертати не збирається.





Що сталося

Своє обурення клієнт банку виплеснув на сторінках сайту Мінфіну, написавши негативний відгук. У ньому він виклав подробиці свого випадку. За словами клієнта, банк самовільно створив розрахунковий рахунок на його ім’я, потім перевів з особистої соціальної карти 2300 гривень на новостворений аккаунт. Після цього кошти і з карти списалися в невідомому напрямку. Про наявність у себе розрахункового рахунку «Ощадбанку» клієнт дізнався виключно випадково, а потім під час розмови з представником фінустанови з’ясував, що гроші з його соціальної карти пішли через те, що карткою тривалий час не користувалися.

В результаті були створені перепони, через які користувач не міг отримати свої гроші назад:

представники підтримки не пояснювали ситуацію і задовольнялись стандартними фразами;

доступ в інтернет-кабінет користувачеві був закритий;

незважаючи на численні заяви з проханням передзвонити представники фінустанови на зв’язок не виходили.

Зрештою клієнт все ж зміг зняти залишок грошей з картки через касу банку, однак ті кошти, які були виведені з його рахунку за неактивність, повернути не вдалося.

Представник банку в коментарях спростував заяви клієнта, написавши, що «Ощадбанк» самостійно ніяких рахунків не відкриває, однак гроші за неактивність списує. Цього можна уникнути, якщо хоча б раз на рік провести операцію по картці.