Об успешной карьере и высоком уровне доходов мечтают большинство людей. Но мир стремительно меняется. Профессии, которые казались перспективными несколько лет назад, сдают позиции на рынке труда. Растет спрос на новые специальности.





Развитие и востребованность технологий формирует высокий интерес к сфере IT. Это направление характеризуется высокими зарплатами, перспективностью и потребностью в квалифицированных специалистах. Мечтаете работать в IT-сфере? Пройти обучение можно в режиме онлайн. Большой выбор курсов предлагает международная образовательная компания комплексной подготовки и развития специалистов IT-индустрии ITEA. Нужно лишь выбрать правильное направление, которое соответствует вашим интересам и способностям.

Профессия тестировщик

Это специалист, который проверяет качество программного обеспечения. В его задачи входит проведение разных тестов, определение соответствие продукта поставленным целям и ожиданиям. Перейдите по ссылке https://lviv.itea.ua/courses-itea/qa/. Здесь можно записаться на курс, узнать, какие знания и навыки можно получить после успешного завершения обучения.

Тестировщик — востребованная профессия. IT-компании предлагают новичкам с базовыми навыками заработную плату от $300. С повышением уровня квалификации доходы резко повышаются. Опытные тестировщики уверены, что это одна из самых простых специализаций в IT, доступная многим. Есть возможность работать удаленно, сочетать выполнение заказов с учебой. Тестирование — хороший старт для тех, кто мечтает стать разработчиком или менеджером продуктов.

Веб-дизайн

Это творческая профессия, в которой сочетаются художественное искусство и цифровые технологии. Записаться на курсы веб-дизайна можно, перейдя по ссылке https://lviv.itea.ua/courses-itea/design/. В понятие «дизайн сайта» вкладывается не только оформление. Эти специалисты работают над удобством и качеством функционирования ресурса.

Веб-дизайнер выполняет разные задачи:

анализ поведенческих реакций пользователей. Важно проектировать интуитивно понятные страницы;

создание макетов сайтов;

редактирование интерфейсов;

разработка и реализация идей для рекламных баннеров, логотипов и других видов визуального контента.

Средняя заработная плата веб-дизайнера — около $620 в месяц. Доход зависит от уровня компетенции, креативности и спектра услуг. Востребованы новички, которые выполняют узкие задачи, и специалисты, которые работают в разных направлениях. Все зависит лишь от вашего желания развиваться и повышать уровень квалификации.