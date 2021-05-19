КIVI і MEGOGO вирішили інтегруватися більш тісно

Міжнародний виробник телевізорів, компанія KIVI, і найбільший медіасервіс у Східній Європі, MEGOGO, оголосили про стратегічне ексклюзивне партнерство. Мета співпраці — швидкий і зручний доступ користувача до 300 каналів і більше 19 000 фільмів, а також спортивним трансляціям, аудіокнигам та іншим розділам медіасервісу MEGOGO з головного екрану телевізорів KIVI.





Зміни в інтерфейсі вже торкнулися всіх телевізорів KIVI з функцією Smart TV модельних рядів до 2020 року (близько 420 000 пристроїв в Україні) після травневого оновлення ПЗ. Технічна інтеграція MEGOGO з телевізорами на Google Android TV (продуктова лінійка 2020 і наступних років) пройде найближчим часом.

На головному екрані телевізорів KIVI в категоріях Фільми та ТВ-канали користувачам буде в першу чергу виводитися актуальний контент MEGOGO. Співпраця передбачає і спільне управління рекомендаціями, які будуть визначатися з урахуванням даних медіасервісу з релевантності контенту для української аудиторії.