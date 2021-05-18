Чому Білл Гейтс розлучився і покинув Microsoft? “Виявляється, мільярдер попався…”

Подробиці особистого життя глави Microsoft і однієї з найбагатших людей в світі Білла Гейтса стали надбанням громадськості. Виявилося, справжньою причиною відходу Гейтса з ради директорів в 2020-му році стало зовсім не бажання відійти від справ і зосередитися на благодійності, як намагалася переконати прес-служба компанії. Справа в банальній інтрижці з однією зі співробітниць Microsoft.





Про відносини, які вийшли далеко за рамки робочих, раді директорів стало відомо від самої підпорядкованої Гейтса, яка працювала в Microsoft на посаді інженера. Жінка надіслала електронного листа, де з подробицями розповіла про сексуальний зв’язок з начальником, який тривав не один рік. Керівництво Microsoft ініціювало розслідування і найняло для цього цілу юридичну фірму.

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, члени ради директорів прийшли до рішення, що мільярдерові не варто залишатися головною особою в Microsoft. Після цього Гейтс, не чекаючи результатів розслідування, пішов за власним бажанням з компанії, яку сам же і заснував в 1975 році.

Незабаром з’ясувалося, що роман з колегою був далеко не єдиним. Гейтс неодноразово виявляв інтерес як до працівників Microsoft, так і до співробітниць свого благодійного фонду Gates Foundation. Це розкрилося після вивчення електронної пошти, у листах Гейтс запрошував жінок на вечерю і просив зробити вигляд, що пропозиції не було, якщо вона їм нецікава. Досить м’які формулювання, але, з огляду на начальницьке положення Гейтса, звучать вони все одно сумнівно.

А ще сумнівніше вони на тлі того, що на момент листування Білл все ще офіційно був одружений з Меліндою Гейтс. На даний момент Мелінда – вже колишня дружина. Минулого місяця подружжя Гейтсів заявило, що розлучилася полюбовно, а сам розлучення – зважене і обопільне рішення після 27 років шлюбу. У світлі виявлених обставин можна припустити, що ненаситність Білла Гейтса зіграла в цьому не останню роль, але представники мільярдера відкидають всі звинувачення.