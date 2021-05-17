Названа функція Android, якою небезпечно користуватися

Використання фірмової функції обміну повідомленнями Android Messages може бути небезпечним через відсутність наскрізного шифрування. У цьому впевнений експерт з інформаційної безпеки Зак Дофман.





У матеріалі для Forbes він пише, що стандарт повідомлень RCS, який все активніше використовує Google, ненадійний і “дозволяє хакерам перехоплювати і маніпулювати комунікаціями”. Android Messages стає стандартом для багатьох смартфонів Samsung, додає експерт.

Також Дофман наводить заяву представників WhatsApp: “Якщо додаток за замовчуванням не пропонує наскрізне шифрування, це означає, що ваші повідомлення можуть бути прочитані”.

За його словами, в минулому році Google запустив наскрізне шифрування повідомлень, проте воно є лише в бета-версіях. Щоб скористатися ним, у обох абонентів повинна бути встановлена ​​саме така версія ПО. Коли наскрізне шифрування буде підтримуватися в стабільних випусках Android, невідомо.