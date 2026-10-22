Дрони на оптоволокні: чому технологія стала критично важливою на полі бою

У звичайному FPV-дроні команди керування та відео передаються радіоканалами. Якщо відповідні частоти перекривають засоби РЕБ, оператор може втратити зображення, керування або обидва канали одночасно. FPV дрони на оптоволокні працюють інакше: основний обмін даними відбувається через тонке волокно, яке розмотується з котушки під час польоту. Частотні перешкоди не переривають такий зв’язок, тому технологія набула значення в районах активного застосування РЕБ.

Як сигнал проходить через оптоволокно

Камера, польотний контролер та інше бортове обладнання формують електричні сигнали. Оптичний модуль перетворює їх на світлові імпульси, які проходять волокном до наземної станції. Там інший модуль виконує зворотне перетворення. Через цю лінію можуть передаватися відео, команди керування та телеметрія зі станом бортових систем.

У поширеній конструкції котушка встановлена на самому дроні. Волокно сходить із неї в міру руху, тому апарат не тягне за собою весь кабель із наземної точки. Двигуни й електроніку живить бортовий акумулятор: звичайне оптичне волокно електроенергію не передає.

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FPV означає керування за відео від першої особи. У цьому випадку від звичайної FPV-системи відрізняється не принцип пілотування, а спосіб передавання зображення та команд.

Від чого захищає оптична лінія

Засоби РЕБ створюють завади в радіодіапазонах, але не впливають на світловий сигнал усередині волокна. Основний канал керування та відео також не випромінюється в радіоефір, тому його не можна виявити або запеленгувати як звичайний радіопередавач.

Це не робить БПЛА невразливим. Дрон залишається помітним для візуальних, акустичних та інших засобів виявлення. Крім того, слабким місцем стає саме волокно. Воно може зачепитися за гілки, елементи споруд або інші перешкоди. Надмірний перегин збільшує втрати оптичного сигналу, а розрив повністю припиняє зв’язок.

Що визначає реальну дальність

Довжина волокна. Позначення 15 або 20 км вказує на запас кабелю в котушці, а не на гарантовану відстань польоту по прямій. Частина волокна залишається на поворотах і нерівностях маршруту. Маса котушки. Волокно, корпус та оптичний модуль додають ваги. Її враховують разом з акумулятором та іншим обладнанням, оскільки перевантаження скорочує час польоту й погіршує керованість. Маршрут. Дерева, опори, уламки конструкцій і різкі повороти збільшують ризик зачеплення або пошкодження волокна. Відкрита ділянка та забудована місцевість створюють різні умови для тієї самої котушки. Сумісність обладнання. Перед установленням перевіряють тип волокна, оптичні роз’єми, живлення медіаконвертера, інтерфейс підключення та спосіб передавання даних на обох кінцях лінії.

Чому оптоволоконні дрони стали масовими

Стійкість основного каналу до радіочастотних завад зробила такі платформи затребуваними на фронті. За контрактами Державного оператора тилу протягом 2025 року військо отримало 374 тисячі дронів на оптоволокні. Станом на квітень 2026 року обсяг постачання вже перевищив 92% від показника за весь попередній рік.

Разом зі збільшенням кількості систем з’явилася проблема несумісних наземних станцій різних виробників. У квітні 2026 року Міноборони повідомило про впровадження уніфікованої станції та підготовку перших зразків до бойового тестування. Для найпоширеніших аналогових рішень уже сформували єдині технічні вимоги.

Готовий дрон чи окрема котушка

Готовий FPV на оптоволокні може постачатися з установленим бортовим модулем, але склад наземної частини потрібно перевіряти окремо. Якщо купують лише котушку, її масу, живлення, роз’єми та спосіб підключення звіряють із конкретною платформою й наземною станцією.