Підключення інтернету зі швидкістю до 10 Гбіт/с

Столичний телекомунікаційний ринок продовжує рух у бік надшвидких технологій. Інтернет-провайдер UTELS оголосив про запуск тарифів зі швидкістю доступу до 10 Гбіт/с для мешканців багатоквартирних будинків столиці. Якщо раніше такі показники були доступні лише за індивідуальними запитами або для корпоративних клієнтів, то тепер надшвидкий інтернет став частиною масової пропозиції. Послуга реалізована на базі сучасних оптичних технологій XG-PON та XGS-PON, які в галузі також відомі під назвою 10G-PON. На сайті utels.ua провайдера можна знайти більше інформації про особливості підключення до сучасної інтернет-мережі з найкращими характеристиками.

Компанія заздалегідь закладала можливість переходу на мультигігабітні швидкості під час проектування мережі. Саме тому новий сервіс працює на тій самій оптичній інфраструктурі, що й раніше запущені підключення на 2,5 Гбіт/с. Для абонентів це означає мінімальні технічні зміни: у більшості випадків достатньо замінити абонентське обладнання в квартирі без прокладання нових кабелів чи проведення складних монтажних робіт. Наразі підключення доступне вже у понад 500 багатоквартирних будинках Києва та області.

У чому особливість технології 10G-PON

XG-PON та XGS-PON є наступним етапом розвитку пасивних оптичних мереж. Вони суттєво перевищують можливості класичного GPON і розраховані на майбутнє зростання обсягів трафіку.

Основні технічні переваги:

значно вища пропускна здатність для одночасної роботи великої кількості користувачів;

стабільність з’єднання навіть у години пікового навантаження;

готовність мережі до нових сервісів і цифрових рішень без кардинальної модернізації.

XG-PON працює в асиметричному режимі, забезпечуючи вищу швидкість завантаження, тоді як XGS-PON пропонує симетричні показники: однакову швидкість у напрямках завантаження та відвантаження даних. Саме симетричний формат особливо цінний для бізнесу та професійного використання.

Кому важливо підключити інтернет до 10 Гбіт/с

Ще кілька років тому гігабітний інтернет здавався занадто потужним для пересічних користувачів, але сьогодні він став стандартом. Аналогічний шлях, імовірно, чекає й на 10G-PON.

Найбільшу користь від надшвидкого інтернету отримають:

IT-фахівці, які працюють з великими обсягами даних, репозиторіями та хмарними сервісами;

стрімери, геймери й творці контенту, для яких важливі мінімальні затримки та висока швидкість передачі;

офіси й команди, що потребують стабільного каналу для відеозв’язку та спільної роботи.

Окремо варто відзначити й звичайні домогосподарства з великою кількістю підключених пристроїв: від смартфонів і ноутбуків до смарт телевізорів та систем «розумного дому».

Запуск масового доступу до 10 Гбіт/с у Києві демонструє стратегічний підхід UTELS до розвитку мережі. Компанія інвестує не лише в поточні потреби абонентів, а й у майбутні сценарії використання інтернету. Навіть якщо сьогодні надвисокі швидкості потрібні не всім, сама можливість швидкого переходу на новий рівень без складних технічних рішень стає важливою перевагою для користувачів і всього телеком-ринку столиці.