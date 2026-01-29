Тариф на світло у лютому: скільки платитимемо та які прогнози на майбутнє

З лютого 2026 року вартість електроенергії для побутових споживачів в Україні залишиться незмінною. Згідно з чинною постановою уряду № 632, єдиний тариф зафіксовано на рівні 4,32 грн за кВт*год. Ця ціна діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Пільги для опалення: Для українців, які використовують електрику для опалення житла, у період з 1 жовтня 2025-го по 30 квітня 2026-го діють спеціальні умови. При споживанні до 2000 кВтгод на місяць тариф становить 2,64 грн за кВтгод. Якщо ж ліміт перевищено, за весь обсяг доведеться платити повну вартість — 4,32 грн.

Що буде далі: Хоча зараз підвищення цін не розглядається, Міністерство економіки вже опублікувало прогнози на наступні роки. Очікується, що після завершення дії фіксованого тарифу ціна може зрости:

у 2026 році: на 10-20% (до 4,75–5,18 грн);

у 2027 році: до 5,22–6,20 грн;

у 2028 році: до 5,70–7,44 грн.

В уряді наголошують, що це лише орієнтовні сценарії, а остаточні рішення залежатимуть від ситуації в енергосистемі та економіці. Головна мета на майбутнє — поступовий перехід від субсидованих тарифів до ринкових.