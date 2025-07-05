Виглядає стильно: офіційні чохли для Galaxy Z Flip7 показали перед релізом

У мережі з’явилися фотографії прозорого, магнітного і шкіряного чохлів для розкладачки Samsung.

Портал AndroidHeadlines опублікував офіційні рендери трьох фірмових чохлів для Samsung Galaxy Z Flip7: прозорий, силіконовий з кільцем і преміальний Kindsuit зі штучної шкіри.

Всі чохли адаптовані під оновлений тонкий корпус (13,7 мм) і збільшений зовнішній дисплей на 4,1 дюйма. Прозорий кейс доступний у звичайній версії та з магнітами для бездротової зарядки.

Силіконовий чохол з кільцем розрахований на зручність при використанні однією рукою і вийде в чорному, синьому, коралово-червоному і м’ятному кольорах. Чохол Kindsuit націлений на преміальний сегмент і вийде в чорному, коричневому і сірому кольорі.

Очікується, що аксесуари також підійдуть до бюджетної версії Galaxy Z Flip7 FE, яка отримає чіп Exynos 2400. Чекаємо на офіційну презентацію 9 липня.